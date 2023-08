Πολιτική

Μεταναστευτικό - Κεφαλογιάννης: δεν άλλαξε η στάση της Ελλάδας μετά το ναυάγιο στην Πύλο (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Ο Υφυπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων για τις μεταναστευτικές ροές στην χώρα, τη δράση τν ενόπλων δυνάμεων σε συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, τόσο προς τη φύλαξη των συνόρων, όσο και στη διάσωση μεταναστών αλλά και τη συνδρομή στις πυρκαγιές.

Σεχτικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ανέφερε ότι καθημερινά το προσωπικό δύλξης συνόρων έχει να διαχειριστεί εκατοντάδες περιστατικά τόσο από ξηράς όσο και από την θάλασσα, με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία να είναι αδιαμφισβήτήτη.

“Μετά το ναυάγιο της Πύλου, δεν έχει αλλάξει η στάση της χώρας μας προς την φύλαξη των συνόρων”, τόνισε ακόμη ο υφυπουργός.

"Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, προσπαθούν να διαφυλάξουν τα σύνορά μας και παράλληλα να συνδράμουν όποτε χρειαστεί και να σώσουν ανθρώπινες ζωές", είπε ακόμη.

Σχετικά με τις φωτιές στον Έβρο και το μεταναστευτικό, τόνισε ότι υπάρχει μία "γραμμική επέκταση των εστιών από το δάσος της Δαδιάς έως την Αλεξανδρούπολη", διευκρινίζοντας ότι το γεγονός αυτό είναι υπό διερεύνηση και δεν το συνδέει πρόωρα με τις μεταναστευτικές ροές.

Για τιε πυρκαγιές και τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων είπε: “Η αύξηση των πυρκαγιών είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο”. “Φέτος είχαμε τους περισσότερους πυροσβέστες, εθελοντές και εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονια”.

“Οι ένοπλες δυνάμεις είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια αλλά και τη στήριξη των πολιτών οποτεδήποτε χρειαστεί" είπε και ανέφερε τους τρόπους που συνέδραμαν οι ένοπλες δυνάμεις στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Για το περιστατικό της Νέας Αγχιάλου, είπε ότι “προφανώς για να συνέβη αυτό, έγινε και κάποιο λάθος”. Τα περιστατικά είναι πολλά όμως καθημερινά που συνδράμουν οι ένοπλες δυνάμεις και θα ήταν άδικο να κριθεί η δράση τους μόνο με αυτό, πρόσθεσε.

