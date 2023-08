Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Τζιτζικώστας: Οι 154 υποψήφιοι της “Αλληλεγγύης”

Το ψηφοδέλτιο ντης παράταξης «Αλληλεγγύη» παρουσίασε επίσημα ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απ,Τζιτζικώστας, ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Τους 154 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους στις επτά περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική), που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης «Αλληλεγγύη» και με το οποίο θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σε εκδήλωση που έγινε δυτικά της Θεσσαλονίκης, ο κ.Τζιτζικώστας υπογράμμισε πως διαθέτει μία «αυτοδιοικητική και αυθεντικά υπερκομματική παράταξη». Χαρακτήρισε κρίσιμες τις περιφερειακές εκλογές, εξηγώντας πως «αποφασίζουμε για τον τόπο μας, για την Κεντρική Μακεδονία που διεκδικεί και πετυχαίνει και δεν είναι μία Περιφέρεια στάσιμη, που απλώς περιμένει».

Συμπλήρωσε, δε, πως «πειραματισμοί δεν χωρούν. Δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκο αυτή τη στιγμή για το μέλλον μας. Το αναμάσημα της μιζέριας και του γκρίζου δεν είναι πρόταση διακυβέρνησης. Δεν είναι πρόταση η στείρα κριτική. Πρόταση για το μέλλον είναι το όραμα και ο ρεαλισμός, το σχέδιο, η εμπειρία, οι φρέσκιες ιδέες και η ισχυρή ομάδα της "Αλληλεγγύης"».

Στάθηκε στις υποσχέσεις που έδωσε προς τους πολίτες το 2019 και όπως είπε «έγιναν πράξη» στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας και αφορούν εργαζόμενους, επιχειρήσεις, υποδομές, το δημόσιο σύστημα υγείας, τους ευάλωτους πολίτες, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την ενέργεια, τον πολιτισμό και τη μείωση της γραφειοκρατίας. «Κυρίως, δεσμευτήκαμε να δυναμώσουμε την Μακεδονία. Σήμερα η Κεντρική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια που διαρκώς αλλάζει, εκσυγχρονίζεται, δυναμώνει και κάνει βήματα μπροστά. Μια περιφέρεια ισχυρή στην Ελλάδα και στην κορυφή της Ευρώπης», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Το ψηφοδέλτιο του κ.Τζιτζικώστα είναι ανανεωμένο σε ποσοστό 70% και στο κάλεσμα προς την κάλπη ανέφερε πως διαθέτει «μια ομάδα άξιων και ικανών ανθρώπων, με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, με διαφορετικά επαγγέλματα και ενδιαφέροντα που αντανακλούν ολόκληρη την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας. Εργαζόμενοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αθλητές, γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, αγρότες, δημοσιογράφοι, γυναίκες και άνδρες ενεργοί στην τοπική κοινωνία τους, που συνδυάζουν την εμπειρία με τις φρέσκιες ιδέες. Που ξέρουν να δίνουν μάχες και να τις κερδίζουν. Μια ομάδα ανθρώπων που μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας και η διάθεση για προσφορά».

«Αυτή εδώ είναι η ομάδα της "Αλληλεγγύης" που θα πάει την Κεντρική Μακεδονία μπροστά τα επόμενα χρόνια. Που θα οδηγήσει την Κεντρική Μακεδονία στο 2030. Πάμε όλοι μαζί για τη νίκη», τόνισε. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο περιφερειάρχης υπέβαλε «ζωντανά» στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων των εκλογών το πλήρες ψηφοδέλτιο της παράταξής του και ευχήθηκε σε όλους «καλό αγώνα» και «καλή επιτυχία».

Οι υποψήφιοι

Μεταξύ των 154 υποψηφίων είναι ο τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας, ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου, η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική το 2004, Άγγελος Χαριστέας ο παλαίμαχος άσσος του ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Βίκυ Χατζηβασιλείου και η δημοσιογράφος , Ραλλιώ Λεπίδου.

Υποψήφιος με την παράταξη της Αλληλεγγύης του Απόστολου Τζιτζικώστα στις προσεχείς εκλογές είναι και ο πατέρας του δολοφονημένου Αλκη Καμπανού, Αριστείδης.

Η νεότερη υποψήφια στις εκλογές

Με την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα θα είναι και η Αναστασία – Μαρίνα Ρωσσίδου, η οποία και κλείνει τα 18 της χρόνια στις 31 Αυγούστου.

Κατέθεσε ηλεκτρονικά το ψηφοδέλτιο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας κατέθεσε ηλεκτρονικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης της Αλληλεγγύης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου

Η… οικογενειακή φωτογραφία

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Απόστολος Τζιτζικώστας φωτογραφήθηκε με όλους τους υποψήφιους. Την παράσταση στη φωτογράφιση έκλεψαν τα παιδιά του κ. Τζιτζικώστα, τα οποία φωτογραφήθηκαν δίπλα στον πατέρα τους.

