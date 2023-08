Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για τον Σεπτέμβριο

Συνεχίζεται η στήριξη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με αυξημένα ποσά. Αναλυτικά παραδείγματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την συνέχιση των μέτρων στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τον επόμενο μήνα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 15Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 Euro/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους.

Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε στα 15Euro/MWh, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Τα ποσά των ενισχύσεων αφαιρούνται από τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες, τον Σεπτέμβριο, ξεπερνά, συνολικά, τα 21,4 εκατ. ευρώ.

