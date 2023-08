Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

Από την αρχή της περιόδου 2023, μέχρι σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 89 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 74 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 15 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 31 νέα κρούσματα.

Έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 82 έτη). Οι 3 από αυτούς καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Τα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης, Καστοριάς και Άρτας.

Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας.

