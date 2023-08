Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γκαμπόν

Κόσμος

Με τηλεοπτικό διάγγελμα επιβλήθηκε η στρατιωτική χούντα στην Γκαμπόν. Πυρά ακούγονται στην πρωτεύουσα.

«Βάζουμε τέλος σε αυτό το καθεστώς»: ομάδα ανώτερων αξιωματικών του στρατού της Γκαμπόν παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης για να ανακοινώσει πως καταλαμβάνει την εξουσία, λίγη ώρα αφού η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος Αλί Μπονγκό εξασφάλισε τρίτη συναπτή θητεία στις εκλογές.

Ομάδα δέκα και πλέον αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Γκαμπόν εμφανίστηκε ξαφνικά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, που έχει την έδρα της πλάι στην προεδρία, και μέλος της ανέγνωσε ανακοίνωση που αναφέρει πως οι εκλογές ακυρώνονται και «όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας» καταλύονται.

Κάνοντας λόγο για «ανεύθυνη» και «απρόβλεπτη» διακυβέρνηση, που οδηγούσε «σε διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής, η οποία απειλούσε να οδηγήσει τη χώρα στο χάος», γνωστοποίησαν πως «αποφασίσαμε να υπερασπίσουμε την ειρήνη βάζοντας τέλος σε αυτό το καθεστώς».

Η ομάδα των αξιωματικών, που αυτοαποκαλείται «Επιτροπή μετάβασης και αποκατάστασης των θεσμών». Δήλωσε πως εκπροσωπεί όλα τα όπλα των ενόπλων δυνάμεων και όλα τα σώματα ασφαλείας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδουν πως καθώς εκφράζονταν οι στρατιωτικοί, ακούγονταν σφοδρά πυρά στην πρωτεύουσα Λιμπρβίλ.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα ανακοινώθηκε λίγη ώρα αφού η εκλογική επιτροπή έκανε γνωστό πως ο πρόεδρος Αλί Μπονγκό εξασφάλισε τρίτη συναπτή θητεία στις εκλογές εξασφαλίζοντας το 64,27% των ψήφων και επικρατώντας του αντιπάλου του Αλμπέρ Οντό Οσά, ο οποίος έλαβε το 30,77%. Ο Αλμπέρ Οντό Οσά κατήγγειλε «νοθεία από το στρατόπεδο Μπονγκό» δυο ώρες προτού κλείσουν οι κάλπες το Σάββατο, δηλώνοντας πως νικητής ήταν ο ίδιος.

Η ομάδα δέκα και πλέον αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Γκαμπόν που ανακοίνωσε σήμερα πως καταλαμβάνει την εξουσία στη χώρα της Αφρικής γνωστοποίησε πως τα σύνορα κλείνουν επ’ αόριστον.

«Τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας διαταγής», τόνισε μέλος της ομάδας των αξιωματικών διαβάζοντας γραπτή ανακοίνωση εξ ονόματος της «Επιτροπής μετάβασης και αποκατάστασης των θεσμών», όπως αυτοαποκαλείται η στρατιωτική χούντα.

