Βαθμολογία UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

Πώς η ήττα από τη Μπράγκα επηρέασε τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της ομοσπονδίας.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπράγκα δεν είχε καμία επίπτωση στην βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA. Οι Κροάτες χθες δεν είχαν κάποια συμμετοχή επομένως η διαφορά παραμένει η ίδια.

Η χώρα μας βρίσκεται πάντα στην 19η θέση με 22.725 βαθμούς, ενώ η Κροατία ακολουθεί με 22.400.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει ήδη τρεις ομάδες στους ομίλους και αν όλα πάνε κατ' ευχήν και περάσει ο ΠΑΟΚ θα έχουν τέσσερις ομάδες στους ομίλους των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

