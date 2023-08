Πολιτισμός

Νέες ταυτότητες – Διαμαρτυρία φωτογράφων: Θα κλείσουν τα μισά φωτογραφεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι επαγγελματίες φωτογράφοι που κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

-

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιούν από το πρωί της Τετάρτης οι Καλλιτέχνες Φωτογράφοι Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για τη φωτογράφιση πολιτών από τους αστυνομικούς, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο πρόεδρος των Καλλιτεχνών Φωτογράφων Ελλάδος, Βασίλης Στάμος, είπε ότι, η χρέωση «ενδεχομένως να υπάρχει χρέωση στα τμήματα, που θα πηγαίνουν σε ένα μονοπώλιο, σε μία εταιρεία».

Τόνισε πως, «είναι τεράστιο πλήγμα για τους επαγγελματίες φωτογράφους, είναι ένα πολύ μεγάλο έσοδο, θα κλείσουν τα μισά φωτογραφεία».

«Οι αστυνομικοί φωτογραφίζουν, αλλά οι φωτογράφοι δεν αστυνομεύουν», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογράφοι παραμένουν έξω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό και τονίζουν ότι, «θα μείνουν εδώ μέχρι να γίνει δεκτό» το αίτημά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη