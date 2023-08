Αθλητικά

Champions League - ΑΕΚ: Η Αντβέρπ την έστειλε στο Europa League

Η δεύτερη ήττα στέρησε από την Ένωση το όνερο της συμμετοχής στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αν και για λίγα λεπτά αναπτερώθηκαν οι ελπίδες της, μετά την ισοφάριση με τον Αραούχο, αφού είχε ήδη συμπληρωθεί το 90λεπτο, η ΑΕΚ υποτάχθηκε με 1-2 στην "Αγιά Σοφιά" από την Αντβέρπ και σε συνδυασμό με το 1-0 στην Αμβέρσα πριν από λίγες ημέρες, αποχαιρέτισε το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League και πλέον συνεχίζει την ευρωπαϊκή διαδρομή της στο Εuropa League, όπως συνέβη την Τρίτη και με τον Παναθηναϊκό.

Η Αντβέρπ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μαρκ Φαν Μπόμελ προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League με δύο νίκες, αφού μετά την Αμβέρσα (1-0) νίκησε την Ένωση και στην OPAP Arena με 2-1. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Κερκ (73΄), Μπαλικουϊσα (90+5΄), ενώ για την ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει ο Αραούχο στο 90΄. Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» θα συμμετάσχουν στους ομίλους του Europa League.

Η Αντβέρπ αιφνιδίασε την ΑΕΚ με την τακτική που ακολούθησε. Ανέβασε ψηλά τις γραμμές και έπαιξε... εξαντλητικό build up με τον τερματοφύλακα Μπιτέ να έχει ίσως τις περισσότερες επαφές από οποιονδήποτε συμπαίκτη του. Από αυτόν ξεκινούσε το παιχνίδι των Βέλγων, οι οποίοι ήταν εμφανές ότι ήθελαν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να βρουν ρυθμό οι γηπεδούχοι και, με την ώθηση του κόσμου, να τους «στριμώξουν» στην περιοχή.

Έτσι, η ομάδα του Φαν Μπόμελ ήταν η κερδισμένη του α΄ ημιχρόνου αφού και δεν κουράστηκαν οι παίκτες τους και απειλήθηκαν άμεσα μόνο σε μία περίπτωση, κι αυτή από λάθος πάσα του Ζαν Μπιτέ (το build up που αναφέραμε πριν), με τον ίδιο τον Γάλλο γκολκίπερ να αποκρούει το σουτ του Πόνσε, διορθώνοντας το σφάλμα του στο 16΄.

Η πίεση που ασκούσε η ΑΕΚ ήταν απολύτως ελεγχόμενη από τους Βέλγους, καθώς οι δύο ομάδες –και κατ΄επέκταση οι πάγκοι τους- έπαιζαν το παιχνίδι της υπομονής. Από τη μία ο Αλμέιδα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην αμυντική προσήλωση, από την άλλη ο Φαν Μπόμελ περίμενε υπομονετικά να βγει ένα κλέψιμο ή μία καλή πάσα για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα γκολ.

Στο 61΄ έγινε το highlight της βραδιάς. Ο Μπαλικουϊσά από δεξιά έβγαλε τη μπάλα παράλληλα με την τελική γραμμή, αυτή πέρασε από τον Στάνκοβιτς και ο Μούγια, εντελώς μόνος αρκούσε να «φυσήξει» τη μπάλα για να μπει στα δίχτυα, έχασε ένα γκολ το οποίο δεν... χάνεται. Αμέσως μετά η ατυχία χτύπησε την Αντβέρπ καθώς ο αρχηγός και αδιαφιλονίκητος ηγέτης της αμυντικής της γραμμής, ο Τόμπι Αλντερβάιρελντ, τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση του μπήκε ο 20χρονος Βαν Ντεν Μπος.

Η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου επικίνδυνη στο πρώτο μισό του β΄ ημιχρόνου, έτσι ο Αλμέιδα έριξε στο ματς τους Ελίασον, Αραούχο πριν τη συμπλήρωση 70 λεπτών. Στο 73΄ μια αδράνεια στην «κιτρινόμαυρη» άμυνα, έβαλε την Αντβέρπ σε θέση οδηγού. Από πλάγιο άουτ ο Μπαλικουϊσά έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έβγαλε ασίστ στον νεοεισελθόντα Κερκ, ο οποίος έγραψε το 0-1. Μην έχοντας κάτι να χάσει, ο Αλμέιδα πραγματοποίησε ακόμα τρεις αλλαγές, δίνοντας το σύνθημα για φουλ επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ακριβώς με τη συμπλήρωση 90΄ λεπτών στη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάστηκε στην ΑΕΚ στο β΄ ημίχρονο, ο Αραούχο ισοφάρισε! Την ίδια στιγμή ο 4ος διαιτητής έδειχνε 8 λεπτά καθυστέρηση. Ήταν πολλές οι... συμπτώσεις με το ματς εναντίον της Ντιναμό, που 30.000 κόσμος στην OPAP Arena άρχισε να πιστεύει σε ένα δεύτερο θαύμα! Όμως όλα τελείωσαν στο 95΄ όταν ο 18χρονος Φερμέιρεν βρήκε τον Μπαλικουϊσα στον κενό χώρο και ο 22χρονος έγραψε το 1-2. Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στους ομίλους του Europa League, ενώ η Αντβέρπ συνεχίσει την εκπληκτική της πορεία.



Οι περίπου 500 φίλοι της Αντβέρπ που φιλοξενήθηκαν στη θύρα 46 του γηπέδου έγραψαν Ιστορία, ως οι πρώτοι οπαδοί φιλοξενούμενης ομάδας που παρακολούθησαν αγώνα στην "Αγιά Σοφιά" .

Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: Μάνταλος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα (80΄ Γιόνσον), Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (80΄ Πισάρο), Άμραμπατ (69΄ Ελίασον), Γκατσίνοβιτς (80΄ Μάνταλος), Πινέδα, Τσούμπερ (70΄ Αραούχο), Πόνσε

ΑΝΤΒΕΡΠ (Μαρκ Φαν Μπόμελ): Μπιτέζ, Βάινς, Ντε Λετ, Αλντερβάιρελντ (65΄ λ.τρ. Βαν ντεν Μπος), Κουλιμπαλί, Κεϊτά, Φερμέιρεν, Μπαλίκουϊσα (90+7΄ Οντρέικα), Εκέλενκαμπ (66΄ Κερκ), Μούγια, Γιάνσεν (83΄ Γιουσούφ)

