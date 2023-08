Τεχνολογία - Επιστήμη

“Blue Moon”: Η δεύτερη υπερπανσέληνος του Αυγούστου εντυπωσιάζει (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μπλε Πανσέληνος ήταν πλήρως ορατή στις 21:36 ώρα Ελλάδας. Πότε αναμένεται η επόμενη υπερπανσέληνος

-

Τον νυχτερινό ουρανό φώτισε το βράδυ της Τετάρτης η «Μπλε Υπερπανσέληνος», η δεύτερη Πανσέληνος του φετινού Αυγούστου, που παγκοσμίος αποκαλείται «Blue Moon». Η Μπλε Πανσέληνος ήταν πλήρως ορατή στις 21:36 ώρα Ελλάδας. Η επόμενη υπερπανσέληνος αναμένεται στις 31 Μαΐου 2026. Οι εικόνες από όλο τον κόσμο είναι εντυπωσιακές. Το «μπλε φεγγάρι» αιχμαλώτισε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων Αν και φέτος η δεύτερη πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι», κανονικά το πλήρες φεγγάρι του εν λόγω μήνα είναι γνωστό ως «Φεγγάρι του Οξυρρύγχου». Η συγκεκριμένη ονομασία, όπως και τα περισσότερα ονόματα της πανσελήνου, προέρχεται από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, καθώς τη συγκεκριμένη μέρα συνήθιζαν να ψαρεύουν το εν λόγω ψάρι. Το επερχόμενο φεγγάρι χαρακτηρίζεται ως «υπερπανσέληνος» και μάλιστα πρόκειται για την προτελευταία του έτους, με την επόμενη να αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Το 2023 θα έχουμε συνολικά 4 «σούπερ» φεγγάρια, το ένα μετά το άλλο (από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο). Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την υπερπανσέληνο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως το Ναύπλιο, η Αστυπάλαια και φυσικά ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αλλά και σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ισπανία, η Σερβία και η Βραζιλία. Δείτε τις εικόνες: Ειδήσεις σήμερα: ΑΕΙ: Οδηγός για την ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών Φωτιά στον Έβρο: Μήνυμα 112 σε Δαδιά και Σουφλί, οι άνεμοι συντηρούν τον εφιάλτη Πυρόπληκτοι: Τα “κόκκινα” κτήρια και το σχέδιο φιλοξενίας πολιτών

Gallery