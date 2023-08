Πολιτική

Δημήτρης Κουτσούμπας: Στο νοσοκομείο εκτάκτως εισήχθη ο ΓΓ του ΚΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην διάρκεια της νύχτας.

-

Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».εισήχθη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κουτσούμπας έχει λοίμωξη του αναπνευστικού και ανέβασε πυρετό.

Μάλιστα είχε αποφασιστεί να μην μιλήσει σήμερα στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα.

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε ενοχλήσεις και εισήχθη στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πηγές του Κομμουνιστικού Κόμματος, «Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας λόγω ασθενείας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες (λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος) δεν θα συμμετέχει στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τις πυρκαγιές. Μετά από τη σχετική ενημέρωση και επικοινωνία με το Προεδρείο της Βουλής, το ΚΚΕ θα εκπροσωπήσει στη συγκεκριμένη συζήτηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θανάσης Παφίλης».





Ειδήσεις σήμερα:

Τήνος - Πνιγμός από σταφύλι: “Ήρθαν ιδιώτες γιατροί στο Κέντρο Υγείας για να βοηθήσουν, αλλά....” (βίντεο)

“Blue Moon”: Η δεύτερη υπερπανσέληνος του Αυγούστου εντυπωσιάζει (εικόνες)

Μήνυσε τον σύζυγο της για βίντεο σε τρυφερές στιγμές με τον εραστή της!