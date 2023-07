Πολιτική

Βουλή - Ψήφος Αποδήμων: σκληρές κόντρες για τους Έλληνες της διασποράς

Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και η στάση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα που βρίσκεται πάνω από τα παραταξιακά σύνορα. Ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει. Το πρώτο νομοσχέδιο που αίρει όλους του περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων που κατοικούν εκτός Ελλάδος. Μακάρι αυτή η δυνατότητα συναινέσεων να τη δούμε και στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως από το 2019 η κυβέρνηση προσπάθησε δύο φορές να δώσει αυτό το δικαίωμα σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και κατοικούν στο εξωτερικό. «Αναγκαστήκαμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Η δεύτερη απόπειρά μας συνάντησε και πάλι την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα οι συνθήκες είναι ώριμες ώστε το βήμα αυτό να εδραιωθεί και να γίνει άλμα. Είναι κίνηση πατριωτική. Είναι πρωτοβουλία βαθιά εκσυγχρονιστική αφού η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες που δεν είχε αυτή την πρόβλεψη. Ταυτόχρονα είναι και μια ρύθμιση βαθιά δημοκρατική», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ρύθμιση διορθώνει αστοχίες και λάθη. «Όλες αυτές οι δυσχέρειες αίρονται σήμερα. Πρακτικά οι απόδημοι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο που κατοικούν όπως και οι Έλληνες που θα γνωρίζουν από πριν ότι εκείνη την ημέρα θα βρίσκονται εκτός Ελλάδος», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Το θεμέλιο είναι η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, η τήρηση της καθολικότητας της ψήφου. Η πρωτοβουλία απαντά σε ένα δημοκρατικό αίτημα της εποχής και σε ένα διαχρονικό αίτημα της διασποράς».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην πατρίδα και εκείνων που ζουν στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται ταυτόχρονα και για πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς όποιος έχει οικονομική άνεση μπορεί να έρθει με το αεροπλάνο στην Ελλάδα να ψηφίσουν, ενώ δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα όλοι.

«Θέλω να συγχαρώ τα κόμματα που επέλεξαν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να μιλήσω και για τις τρεις αρνήσεις οι οποίες ακόμα διαφαίνονται. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με την επιλογή του ΚΚΕ να ακολουθεί το δρόμο του μοναχικού αναχρονισμού. Θα ήθελα να σχολιάσω τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμένει αδιόρθωτη και όμηρος κακού παρελθόντος. Ενώ μεσολάβησαν τόσα και τόσα, ανασύρετε τα ίδια επιχειρήματα του κ. Τσίπρα. Δεν γίνεται να διαχωρίζουμε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες. Αυτά τα επιχειρήματα έχουν πλήρως αποδομηθεί, προκλητικοί ελιγμοί. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις των υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, αν ενστερνίζονται αυτές τις απόψεις του κ. Τσίπρα, αν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε αντιληφθεί ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι δική σας επιλογή, είναι σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ όμως θα ήταν πολύ καλό αν έστω και με καθυστέρηση αλλάζατε τη στάση της. Η ζωή τα έφερε έτσι, η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι πιο υπεύθυνη. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους όπως και τον κ. Βελόπουλο .Την ίδια ακριβώς ρύθμιση την ψηφίσατε πριν ένα χρόνο, τώρα ψηφίζετε παρόν. Μάλλον έπαιξε το 0,7% που πήρατε στους Έλληνες του εξωτερικού. Νισάφι πια με τους πατριώτες της φακής», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά και την προοπτική της επιστολικής ψήφου.

Φάμελλος: Εμπλέκετε τους απόδημους στα κομματικά συμφέροντα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και έχει και σήμερα ξεκάθαρα τοποθετηθεί υπέρ της ψήφου όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων του εξωτερικού, με την πρόταση να εκλέγεται συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών και να υπάρχει το δικαίωμα και η δυνατότητα αυτή σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων, καλώντας τον πρωθυπουργό να απαντήσει γιατί δεν αποδέχεται αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία «είναι και η πρόταση των αποδήμων».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που περιγράφει ξανά την πρόταση του κόμματος για τη δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού, να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, όπως παγίως ζητούν οι ίδιοι. «Να μας απαντήσετε: θέλετε να υπάρχει η φωνή των αποδήμων μέσα στο κοινοβούλιο;», σημείωσε απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει ένα νομοσχέδιο «εσπευσμένα, πρόχειρα, χωρίς καμία διάθεση για συναίνεση μια ρύθμιση, γιατί τώρα κρίνει ότι την συμφέρει η σύνθεση του κοινοβουλίου για να περάσει αυτό που επιθυμεί» και ότι έτσι «υπονομεύει και καταστρατηγεί τη συνταγματική πρόβλεψη και το πνεύμα του Συντάγματος».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η ομογένεια δεν πρέπει να ενσωματωθεί στην εγχώρια κομματική αντιπαράθεση με όρους κομματικού ακροατηρίου» και πως γι' αυτό η πρόταση της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ «αλλά και της ομογένειας, είναι το ενιαίο υπερκομματικό ψηφοδέλτιο, η κυβέρνηση όμως το απορρίπτει». «Όταν ρωτάτε υποκριτικά αν θέλουμε να μετρούν οι ψήφοι των αποδήμων, εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί αυτό που οι απόδημοι ζητούν, να μη μετρούν κομματικά οι δικές τους ψήφοι, αλλά να έχουν δικό τους ενιαίο διακομματικό και υπερκομματικό ψηφοδέλτιο. Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε», υπογράμμισε. Σχολίασε δε ότι αυτό το ερώτημα αποκαλύπτει την αγωνία της κυβέρνησης, που «είναι η ψηφοθηρία». «Δεν σας ενδιαφέρει να υπάρχουν εδώ μέσα βουλευτές των αποδήμων και αυτό αποτελεί προσβολή στους ανθρώπους αυτούς», «γιατί δεν ακούτε τους απόδημους και τους εμπλέκετε στα κομματικά σας συμφέροντα», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και οι εντός επικράτειας Έλληνες που εργάζονται μακριά από τις εκλογικές τους περιφέρειες. Σχολίασε ότι προκαλεί εντύπωση ότι η κυβέρνηση δείχνει ενδιαφέρον για το πώς θα διευκολυνθούν οι Έλληνες του εξωτερικού, «αλλά δεν κάνει τίποτα για τους Έλληνες που λόγω βιοπορισμού είναι σε άλλες περιφέρειες». Είπε ότι αυτή η επιλογή της κυβέρνησης «δείχνει και το μέγεθος της υποκρισίας», τονίζοντας ότι για να αποκαλυφθεί αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε και τη σχετική τροπολογία.

Στην δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η πρότασή του για 4 βουλευτές επικρατείας από ενιαίο ψηφοδέλτιο και σημείωσε πως η ψήφος τους δεν θα προσμετράται για την εκλογή πρωθυπουργού. «Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο όταν τους δίνετε ένα δικαίωμα συμμετοχής που είναι τόσο κουτσουρεμένο που είναι αντισυνταγματικό», ανέφερε.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «μεσούσης της προεκλογικής περιόδου η κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο να μειωθούν έως και να καταργηθούν οι θέσεις βουλευτών επικρατείας από τον απόδημο Ελληνισμό. Σήμερα διευκολύνουμε το δημοκρατικό δικαίωμα, όπως άλλωστε πρέπει να κάνουμε και στο εσωτερικό της χώρας. Είδαμε τι έγινε φέτος το καλοκαίρι αλλά και τον Ιούλιο του 2019 με όσους εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Είναι αξιακό ζήτημα για εμάς να εξασφαλίσουμε στους Έλληνες και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, τη δυνατότητα να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς αυτό να εξαρτάται από την οικονομική τους επιφάνεια ή τις ευελιξίες, που τους δίνει η εργασία τους».

«Όπως δηλώσαμε και στην Επιτροπή, υπερψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Στεκόμαστε αξιακά και όχι ψηφοθηρικά σε αυτό το κρίσιμο και τόσο ευαίσθητο για τον λαό μας ζήτημα, όπως και σε κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία, την πατρίδα μας, το έθνος. Γι' αυτό παρά τις εύλογες ανησυχίες μας επιδεικνύουμε πνεύμα συναίνεσης, με τη σκέψη στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, που βρίσκονται στο εξωτερικό και που με την επιστημονική, επαγγελματική και καθημερινή κοινωνική τους δράση μας κάνουν υπερήφανους».

Κουτσούμπας: προσπάθεια για μεγάλων διαστάσεων αλλοίωση του αποτελέσματος

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη ομιλία του στην Βουλή, έκανε λόγο για βιασύνη της κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο αυτό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ η μισή Ελλάδα καίγεται, εσείς εδώ μέσα βγάζετε κορώνες για τον Ελληνισμό της διασποράς... Μήπως η βιασύνη της κυβέρνησης συνδέεται και με μια άλλη της βιασύνη, να προωθήσει τις επικίνδυνες διευθετήσεις με την Τουρκία και μάλιστα υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό;».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός της κυβέρνησης πως «η διευκόλυνση αφορά μονάχα όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι και μπορούν και σήμερα να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν να ψηφίσουν», καθώς, όπως είπε, «όσο ισχύει το απαράδεκτο δίκαιο του αίματος, που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας, και άρα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, σε όποιον μπορεί να αποδείξει ότι είχε έναν πρόγονο, έστω και μακρινό, από το 1900, που να ήταν από την Ελλάδα». Ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση δίνει κίνητρο «για να γίνουν μαζικές αιτήσεις απόκτησης της ιθαγένειας από ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν ασχοληθεί καν, ούτε καν τους ενδιέφερε».

Δημητριάδης: Βελτιώσεις ή θα ψηφίσουμε «παρών»

«Εμείς είπαμε ότι θα ψηφίσουμε επί της Αρχής το νομοσχέδιο, όμως βλέποντας τις ελλείψεις και τις παραλείψεις που υπάρχουν θα μείνουμε στο "παρών" εάν δεν υπάρξουν βελτιώσεις» ανέφερε ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Πέτρος Δημητριάδης. Αιτιολόγησε την αλλαγή στάση του κόμματός του από την θετική ψήφο που παρείχε στο νομοσχέδιο στην Επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι «υπάρχουν ορισμένες αβλεψίες» καθώς «δεν προβλέπεται κάποια μέθοδος απογραφής για να γνωρίζουμε πόσοι και ποιοι είναι οι απόδημο». «Δεν προβλέπεται πουθενά, ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού με την ταυτόχρονη εκκαθάριση τους». «Την δημιουργία περιφερειών εξωτερικών ώστε να εκλέγουν απόδημους βουλευτές» καθώς και «δεν βλέπουμε πουθενά τον τρόπο που θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Εμείς προτείνουμε την επιστολική ψήφο με εχέγγυα ασφαλείας της ψήφου».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση βιασύνη και ζήτησε από την υπουργό Εσωτερικών να φέρει ένα πληρέστερο νομοσχέδιο με τις προσθήκες που ζητάει το κόμμα του. Τόνισε ότι «εάν δεν ληφθούν υπ΄όψιν αυτές οι παρατηρήσεις που κάνουμε εμείς, θα εμμείνουμε στο "παρών" αλλά αυτή η ψήφος μας «δεν θα πρέπει να νοηθεί ως άρνηση» αλλά αυτό που θέλουμε είναι ένα πληρέστερο νομοσχέδιο, σημείωσε.

Σαράκης: Η κυβέρνηση να ακούσει τις ομογενειακές οργανώσεις

Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των Ελλήνων που διαμένουν μόνιμα εκτός της χώρας με εκείνους της διασποράς που έχουν ενσωματωθεί σε άλλες κοινωνίες ή διαμένουν προσωρινά εκτός της χώρας, ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι εάν και το Σύνταγμα προβλέπει να υπάρχει για ένα τέτοιο θέμα μια ισχυρή ευρεία συναίνεση αυτό δεν έγινε σεβαστό αλλά θέλει να κάνει μια ψηφοθηρία. Τόνισε ότι η Ελληνική Λύση θέλει οι απόδημοι να έχουν εθνική και θρησκευτική συνείδηση και ελληνική κουλτούρα, που να λειτουργούν ως πολιορκητικός κριός για τα εθνικά μας συμφέροντα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.

Κωνσταντοπούλου: Καθ’ όλα αποδεκτό το νομοσχέδιο

«Η Δημοκρατία είναι ο σεβασμός στο δικαίωμα της ψήφου κάθε πολίτη» και «ο σεβασμός της λαϊκής ετυμηγορίας», τόνισε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε «θετικό» το σχετικό νομοσχέδιο λέγοντας ότι είναι «καθ’ όλα αποδεκτό από την Πλεύση Ελευθερίας, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι αποτέλεσε και την απάντηση της κυβέρνησης στη δική μας πρωτοβουλία να θέσουμε το ζήτημα των Ελλήνων του εξωτερικού, στο επίκεντρο της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων». Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο «αίρει τους περιορισμούς, στους Έλληνες του εξωτερικού και τους διευκολύνει να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα» για όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

