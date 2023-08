Κόσμος

Ερντογάν: Οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη! (βίντεο)

Ανιστόρητες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τόσο για τη Μιικρασιατική Καταστροφή όσο και για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο.

Με ανιστόρητες, αλλά και υπονομευτικές για την ειρηνική γειτνίαση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δηλώσεις, επέλεξε να γιορτάσει ο Ταγίπ Ερντογάν την τουρκική εθνική γιορτή «Ημέρα της Νίκης»

Εκφωνώντας πανηγυρικό λόγο στο πλαίσιο των εορτασμών, ο τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός στρατός κατέστρεψε και έκαψε τη Σμύρνη τον Αύγουστο 2022, αναπόλησε δε ως χρυσή ιστορική στιγμή, την παράνομη εισβολή στην Κύπρο τον Αύγουστο 1974.

Όπως μεταδίδει η ανταποκτρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «Ο ηρωικός στρατός, που διέλυσε μία προς μία τις εχθρικές γραμμές, κατέστρεψε σημαντικό μέρος των ελληνικών δυνάμεων κατοχής με τη Μάχη του Ανώτατου Διοικητή(Ατατούρκ), που έγινε στις 30 Αυγούστου ανοίγοντας τον δρόμο για τη Σμύρνη. Οι τουρκικές σημαίες κυμάτισαν στους ουρανούς της Σμύρνης η οποία καταστράφηκε και κάηκε από τον εχθρό που έφυγε 15 ημέρες μετά την έναρξη της Μεγάλης Επίθεσης. Έτσι κερδήθηκε ο πόλεμος στο πεδίο ενάντια στον εχθρό που μόλυνε την αιώνια πατρίδα της Ανατολίας με τις βρώμικες μπότες για σχεδόν 3,5 χρόνια»

Νωρίτερα πάντως, σε άλλη ομιλία του, ο Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε, ενόψει προφανώς και της επίσκεψης Γεραπετρίτη στην Τουρκία, «Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην επίλυση των προβλημάτων μας με τους γείτονές μας με εποικοδομητική προσέγγιση, δηλαδή εργαζόμαστε σκληρά για να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας και να μειώσουμε τον αριθμό των εχθρών μας»

Αναλυτικά, ο κ. Ερντογάν ανέφερε πως «O Aύγουστος για εμάς είναι ένας τόσο ιδιαίτερος μήνας, καθώς έχουμε γράψει ιστορία με τις νίκες μας. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα, που με χρυσά γράμματα γράψαμε ιστορία όπως στο Ματζικέρτ, στο Βελιγράδι και στην Κύπρο. Tον Αύγουστο τον κλείνουμε με μια μεγάλη νίκη που οδήγησε στην ίδρυση της ιστορίας μας. Στις 26 Αυγούστου του 1922, ο στρατός μας ξεκίνησε την μεγάλη επίθεση με την εντολή από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ηρωικός στρατός μας διέλυσε τα εχθρικά μέτωπα, και στις 30 Αυγούστου διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών δυνάμεων εισβολής και άνοιξε το δρόμο προς τη Σμύρνη. Δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη της 'μεγάλης επίθεσης' κυμάτιζαν οι τουρκικές σημαίες στη Σμύρνη την οποία είχε καταστρέψει και κάψει ο εχθρός που διέφυγε. Κι έτσι κερδίσαμε τον πόλεμο με μάχες που δώσαμε επι 3,5 χρόνια εναντίον του εχθρού, ο οποίος με τις προδοτικές φιλοδοξίες του αλλά και τις βρώμικες μπότες του, λέρωσε την μόνιμη πατρίδα μας. Την Ανατολία»,

Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Απέναντι στις εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: "Εχθροπαθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές και δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος ηρεμίας, συνεργασίας και διαλόγου που επιχειρείται να οικοδομηθεί στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας την τρέχουσα περίοδο".

Ερωτηματικά για τη στάση του ΝΑΤΟ

Την ίδια στιγμή πάντως, ιδιαίτερο προβληματισμό στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και διάβημα διαμαρτυρίας εκ μέρους της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της συμμαχίας, να ευχηθεί δημόσια για πρώτη φορά στην Τουρκία, για την εθνική αυτή γιορτή. Στο ευχετήριο τουίτ της ΝΑΤΟϊκής Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων Τουρκίας (Landcom) σημειώνεται: «Συγχαρητήρια για την “Ημέρα της Νίκης! Η LANDCOM εύχεται καλή “Ημέρα της Νίκης και των Ενόπλων Δυνάμεων”, στη χώρα που μας φιλοξενεί!» Όπως επισημαίνει από την πλευρά της η Ελλάδα στο σχετικό διάβημα προς το ΝΑΤΟ, «Είναι προβληματική η πρακτική να δίνονται συγχαρητήρια σε μέλος της συμμαχίας, για πολεμική νίκη της επί ενός άλλου μέλους της συμμαχίας».

