Κορονοϊός: 40 θάνατοι και αύξηση των διασωληνωμένων

Παρά την μείωση των συνολικών κρουσμάτων σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των θανάτων και των διασωληνώσεων.

Σε χαμηλά επίπεδα -καταγράφοντας μείωση των περιστατικών- παρέμεινε ο ιός SARS-CoV2/λοίμωξη COVID-19 την προηγούμενη 34η εβδομάδα επιτήρησης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ «η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (n=629) παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αύξηση 26% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες».

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=19) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=8)

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 25 και καταγράφηκαν 40 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, ε διάμεση ηλικία τα 87 έτη (εύρος 64-97 έτη).

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υπο-παραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον. Την εβδομάδα 30 η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (39%), ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (38%). Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 4 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Όσον αφορά τον ιό της γρίπης, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel) και καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την εβδομάδα 34/2023, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV, όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν αρνητικά.

