Πολυτεχνειούπολη: Επεισόδια, τραυματισμοί και προσαγωγές

Ένταση μετά την επιχείρηση εκκένωσης στο ΕΜΠ. Τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 το μεσημέρι υπήρξε ειδοποίηση για ομάδα ατόμων που προκαλεί φθορές σε κτήριο της Πολυτεχνειούπολης.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με τους αγνώστους, καθώς δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 25 ατόμων. Αυτή την ώρα περίπου 100 άτομα είναι συγκεντρωμένα έξω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ζητούν την απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης χώρου στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, που ήταν υπό κατάληψη για 20 χρόνια.

