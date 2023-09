Κόσμος

Σκότωσε την κόρη του γιατί δεν ήθελε τον γαμπρό που της διάλεξε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα λείψανα του κοριτσιού, βρέθηκαν έναν χρόνο μετά την “εξαφάνιση” του. Ο πατέρας αρνείται ότι η κόρη του είναι νεκρή!

-

Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 18χρονης κόρης του για «λόγους τιμής» εκδόθηκε από το Πακιστάν στην Ιταλία, προκειμένου να δικαστεί στη χώρα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ο Σαμπάρ Αμπάς συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο στο χωριό του στο ανατολικό Πακιστάν, ως ύποπτος για τη δολοφονία της κόρης του, Σαμάν Αμπάς. Η 18χρονη εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2018, αφού αρνήθηκε να ταξιδέψει στο Πακιστάν για να παντρευτεί τον άνδρα που επέλεξε η οικογένειά της.

«Κάναμε ένα βήμα ώστε η δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της, έπειτα από ένα φρικτό έγκλημα» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόντιο, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είναι καθ’ οδόν για την Ιταλία.

Περίπου έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση της Σαμάν, βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε στην πόλη Νοβελάρα, στη βόρεια Ιταλία. Από τα οδοντιατρικά αρχεία διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στη 18χρονη.

Οι εισαγγελικές αρχές πιστεύουν ότι η οικογένεια εξοργίστηκε όταν ανακάλυψε ότι η Σαμάν είχε συνάψει δεσμό με έναν άνδρα στην Ιταλία. Πιστεύουν επίσης ότι την σκότωσαν όταν επέστρεψε στο σπίτι για να πάρει κάποια έγγραφα, αφού για κάποιο διάστημα ζούσε εκεί κοντά, υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών.





Ο πατέρας αρνείται ότι η κόρη του είναι νεκρή. Ο θείος της εκδόθηκε επίσης από τη Γαλλία στην Ιταλία για να δικαστεί για το έγκλημα, μαζί με δύο εξαδέλφους της.

Ειδήσεις σήμερα

Καιρός: μελτέμι, νεφώσεις και μπόρες την Παρασκευή

Δολοφονία - Κέρκυρα: Ασθενής στην Ψυχιατρική Κλινική σκότωσε γυναίκα στα Οξέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι - Τραυματίστηκε ένοικος (εικόνες)