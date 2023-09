Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα - Δολοφονία στην Ψυχιατρική Κλινική: 12 χτυπήματα με μαχαίρι και στυλό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το πρώτο σοκ για το έγκλημα με θύτη και θύμα ασθενείς, σοκ προκαλεί το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

-

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν ο τρόπος τέλεσης στο έγκλημα που διαπράχθηκε την Πέμπτη στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Κέρκυρας, καθώς ο 45χρονος κατηγορούμενος φέρεται να κατέφερε στο 63χρονο θύμα του δώδεκα δυνατά και επίμονα χτυπήματα – “μαχαιρώματα” με ξύλινο μαχαιροπήρουνο μιας χρήσεως αλλά και με στιλό.

Τις λεπτομέρειες αυτές αναφέρει το πόρισμα της εξέτασης-νεκροψίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας καθώς και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Ασφάλειας.

Να υπενθυμίσουμε ότι τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα, αντιμετώπιζαν σοβαρές ψυχικές διαταραχές και νοσηλεύονταν στη συγκεκριμένη κλινκή. η Αστυνομία ενημερώθηκε τηλεφωνικά από νοσηλευτή της κλινικής 5 λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης και αμέσως κλιμάκιο αξιωματικών και περιπολικά του κέντρου επιχειρήσεων κατέφθασαν και δέσμευσαν το δράστη, ο οποίος ωστόσο είχε ήδη πραγματοποιήσει την απόφασή του

Ειδήσεις σήμερα

Δολοφονία - Κέρκυρα: Ασθενής στην Ψυχιατρική Κλινική σκότωσε γυναίκα στα Οξέα

Σπαρτιάτες - Κατσιβαρδάς: Εγώ δεν έδωσα λεφτά στον Κασιδιάρη, δεν ξέρω τι έκαναν άλλοι (βίντεο)

Σκότωσε την κόρη του γιατί δεν ήθελε τον γαμπρό που της διάλεξε!