Κοινωνία

Πολεμική Αεροπορία - Κορωπί: Εντοπίστηκε τμήμα κρανίου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό γυναικείου κεφαλιού σε προχωρημένη σήψη σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κορωπί.

Τμήματα ανθρώπινου κρανίου – ένα κομμάτι από το μέτωπο και ένα κομμάτι από την κάτω γνάθο – εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε υπαίθριο χώρο εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα οστά περισυνελέγησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και εστάλησαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών.

Τα οστά θα εξεταστούν από ανθρωπολόγους και άλλους επιστήμονες, ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα που μπορεί να «φωτίσουν» περισσότερο την έρευνα.

