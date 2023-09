Κόσμος

ΥΠΕΞ Αλβανίας: Το ζήτημα Μπελέρη δεν πρέπει να βασίζεται στην ελληνική νομοθεσία αλλά στην αλβανική

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της η ΥΠΕΞ της Αλβανίας.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τζάτσκα, μετά τις δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτης για την υπόθεση Μπελέρη με ανάρτησή της στο Twitter δηλώνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση που βγάζει τον κ. Μπελέρη από τη φυλακή ή βάζει συμβολαιογράφο μέσα στη φυλακή για να μπορέσει να ορκιστεί ως δήμαρχος.

Με αιχμή τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη ότι η υπόθεση Μπελέρη « δεν άπτεται της δικαστικής λειτουργίας στην Αλβανία, αλλά είναι καθαρά ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης», η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας απαντά επίσης ότι «αυτό το θέμα δεν πρέπει να βασίζεται στην ελληνική νομοθεσία αλλά στην αλβανική νομοθεσία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας:

«Δεν μπορεί οι Έλληνες φίλοι και γείτονές μας να είναι οι μόνοι που έχουν δίκαιο, όταν επιμένουν σε ένα αίτημα που απορρίφθηκε από τα αλβανικά δικαστήρια και είναι ξεκάθαρο σε άλλους φίλους και εταίρους, που λένε ότι αυτό είναι θέμα της αλβανικής δικαιοσύνης!

1/4Nuk ka mundesi qe miqte & fqinjet tane grek te jene te vetmit qe kane te drejte,kur kembengulin ne nje kerkese te rrezuar nga gjykatat shqiptare dhe te qarte per miqte e partneret e tjere, te cilet thone se kjo eshte nje ceshtje e drejtesise shqiptare! https://t.co/DZC0ypb30u — Olta Xhacka???? (@xhacka_olta) August 31, 2023

Τα νέα αλβανικά όργανα δικαιοσύνης μίλησαν ξεκάθαρα με τις αποφάσεις τους και η αλβανική κυβέρνηση μίλησε επίσης ξεκάθαρα: Το θέμα της ορκωμοσίας του δημάρχου που κρατείται από τη δικαιοσύνη, είναι θέμα δικαιοσύνης. Όχι της αλβανικής κυβέρνησης. Ούτε της ελληνικής κυβέρνησης.

Είπα στον Έλληνα ομόλογό μου, τον οποίο σέβομαι πολύ, ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να βασίζεται στην ελληνική νομοθεσία αλλά στην αλβανική νομοθεσία.

Και σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία δεν υπάρχει πολιτική βούληση που βγάζει τον κ. Μπελέρη από τη φυλακή ή βάζει συμβολαιογράφο μέσα στη φυλακή για να μπορέσει να ορκιστεί ως δήμαρχος. Δυστυχώς έτσι είναι »

