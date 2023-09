Κοινωνία

Missing Alert: Πως βρέθηκε ο 31χρονος αγνοούμενος

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του άνδρα, ο οποίος ώρες μετά την εξαφάνιση του, εντοπίστηκε χάρη στην βοήθεια υπαλλήλων καταστήματος το οποίο επισκέφθηκε.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 31χρονου άνδρα από την Θεσσαλονίκη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Παρασκευής, σημαίνοντας συναγερμό στους δικούς του ανθρώπους και οδηγώντας στην έκδοση Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιιδιού».

Όπως αναφέρει σε νεότερη ενημέρωση του «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Η περιπέτεια του Καλαούζη Γιάννη, 31 ετών, έληξε σήμερα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο ενήλικος εισήλθε σε βενζινάδικο στην περιοχή των Διαβατών αναφέροντας πως έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε η Άμεση Δράση όπου άμεσα μετέβη στο σημείο και ακολούθως μετέφερε τον ενήλικο στο αρμόδιο τμήμα Ασφαλείας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Καλαούζη Γιάννη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

