Ολυμπιακός: Ο Όλα Σολμπάκεν φόρεσε τα “ερυθρόλευκα” (εικόνες)

Παίκτης των Πειραιωτών έγινε ο Όλα Σολμπάκεν. Τι αναφέρει η ΠΑΕ ΟΛυμπιακός στην ανακοίνωση της.

Την Παρασκευή ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, σήμερα Σάββατο ανακοινώθηκε από την πειραϊκή ομάδα ο Όλα Σολμπάκεν.

Ο Νορβηγός διεθνής ακραίος επιθετικός αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ρόμα και σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο στη συμφωνία τοποθετήθηκε ρήτρα εξαγοράς τού Σολμπάκεν, που ορίστηκε στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Ο Σκανδιναβός φόρεσε τη φανέλα της Ρόμα 15 φορές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Όλα Σολμπάκεν.

Ο Νορβηγός γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1998 και την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 20 συμμετοχές με τη Roma. Έπαιξε 14 φορές στη Serie A, πέντε στο Europa League και μία στα προκριματικά του Champions League, με απολογισμό ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.Από το 2020 έως το 2023 αγωνιζόταν στη Bodo/Glimt της πατρίδας του, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα.

Τη σεζόν 2021-2022 πέτυχε έντεκα γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ σε 32 παιχνίδια, αριθμοί που οδήγησαν στη μεταγραφή του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Συνολικά με τη Bodo/Glimt έκανε 91 συμμετοχές, σημείωσε 20 γκολ και έδωσε 24 ασίστ.

Στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Rosenborg και Randheim της χώρας του, ενώ είναι οκτώ φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας, έχοντας σημειώσει ένα γκολ. Έκανε το ντεμπούτο του στις 13 Νοεμβρίου 1991, σε αγώνα προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Λετονία. Όλα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!».

