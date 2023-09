Πολιτική

Κικίλιας: Κατεπείγουσα επιστολή για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα

Τι ζητά με επείγουσα επιστολή του ο υπουργός από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα.

Την άμεση εκπόνηση και ολοκλήρωση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων ζητά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με κατεπείγουσα επιστολή του προς όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ανακοίνωση του υπουργείου, στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό -και σε συνέχεια της επιστολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου προς τις περιφέρειες σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες εκπόνησης και ολοκλήρωσης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται με τη συνέργεια περιφερειών, δήμων και δασαρχείων- ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, δεδομένου του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, με κατεπείγουσα επιστολή του προς όλες τις περιφέρειες και όλους τους δήμους της χώρας ζητά:

Α) Την ορθή τήρηση των μέτρων πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν δασικές πυρκαγιές κατά το τρέχον έτος, πέριξ των οικισμών πολεοδομικών συγκροτημάτων (ιδίως εφόσον αυτοί βρίσκονται στις εκβολές λεκανών απορροής).

Β) Την ορθή υλοποίηση των καθαρισμών φρεατίων ομβρίων υδάτων (ιδίως ενόψει και της μεταβολής των καιρικών συνθηκών από την προσεχή εβδομάδα).

Γ) Την κατά προτεραιότητα εκτέλεση έργων καθαρισμού των ρεμάτων.

Δ) Την άμεση σύγκληση των αρμόδιων συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας ανά περιφέρεια με κοινοποίηση προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για κάθε απαιτούμενης εκ μέρους του υπουργείου Συνδρομής (τεχνικής βοήθειας, παροχής μέσων).

Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής παρακολούθησης της πορείας των έργων σε όλη την επικράτεια και προς αποφυγή καθυστερήσεων ή αδυναμιών κατά την εκτέλεση τους, παρακαλείται κάθε περιφέρεια/δήμος να κοινοποιήσει στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εντός των προσεχών 5 ημερών -και εφεξής εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα- τα ακόλουθα:

α) συνοπτικό σημείωμα ως προς την άμεση ολοκλήρωση του έργου καθαρισμού των φρεατίων απορροής υδάτων αρμοδιότητας των δήμων/περιφερειών (με τακτική επανάληψη του προγραμματισμού εργασιών καθαρισμού καθ' όλη τη χρονική περίοδο του προσεχούς φθινοπώρου και του χειμώνα)

β) αναλυτική κατάσταση ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων ανά περιφέρεια.

γ) στην περίπτωση ανολοκλήρωτων αντιπλημμυρικών έργων κατά το χρόνο λήψης της επιστολής του υπουργού, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τους ιδίως σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

