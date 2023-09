Κόσμος

Ουκρανία - διαφθορά: Υπό κράτηση ο Κολομόισκι

Ποιος είναι ο Κολομόισκι και ποια η θέση του Ζελένσκι για την κράτησή του.

Ουκρανικό δικαστήριο διέταξε να τεθεί υπό κράτηση για δύο μήνες ο ισχυρός επιχειρηματίας Ίχορ Κολομόισκι, που κατηγορείται για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δίνοντάς του ωστόσο τη δυνατότητα να καταβάλει εγγύηση ύψους άνω των 509 εκατομμυρίων χρίβνια, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια έμμεση αναφορά στη δικαστική δίωξη του Κολομόισκι, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που με τις ενέργειές του οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης χρονίζουσες υποθέσεις.

«Ευχαριστώ τους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την αποφασιστικότητά τους να επιλύσουν δίκαια καθεμιά από τις υποθέσεις που καθυστερούσαν επί δεκαετίες» ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό, βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει θέσει ως προτεραιότητά του την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αν και έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό όταν υποδυόταν τον πρόεδρο σε μια τηλεοπτική σειρά που μεταδιδόταν από ένα κανάλι ιδιοκτησίας του Κολομόισκι, αρνείται ότι έχει προσωπικές σχέσεις με τον επιχειρηματία.

Ο Κολομόισκι είναι πρώην ιδιοκτήτης της μεγάλης ουκρανικής τράπεζας PrivatBank, η οποία εθνικοποιήθηκε στα τέλη του 2016 στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του Κολομόισκι σε σχέση με μια ξεχωριστή έρευνα για υπεξαίρεση και φοροδιαφυγή στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της χώρας που ανήκαν εν μέρει στον επιχειρηματία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Κολομόισκι το 2021 «λόγω ανάμιξής του σε σημαντική υπόθεση διαφθοράς». Οι αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν επίσης πως ο Κολομόισκι και ένας συνεργάτης του ξέπλεναν υπεξαιρεθέντα κεφάλαια μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κολομόισκι αρνείται τις κατηγορίες.

