Κεραμέως - Δημόσιο: Προσλήψεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σε πόσες χιλιάδες θα ανέλθουν οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων το 2024, σύμφωνα με την Υπ. Εσωτερικών. Τι είπε για πριμ παραγωγικότητας και αλλαγές προϊσταμένων.

Ταχύτερες διαδικασίες και πιο στοχευμένες προσλήψεις στο Δημόσιο με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης προαναγγέλλει η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ενώ αναφέρει ότι για το 2024 ο αριθμός των προσλήψεων με την αναλογία 1:1 θα φτάσει τις 16.000, με περισσότερο ωφελημένο τον χώρο της Υγείας.

Σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Νίκη Κεραμέως σημειώνει ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι η εξειδίκευση των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΔ με μέτρα στήριξης της κοινωνίας και με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σε τομείς όπως η Υγεία, η Δημόσια Διοίκηση και η Δικαιοσύνη.

Δηλώνει ότι δρομολογούνται η οριζόντια επέκταση στο Δημόσιο του μπόνους παραγωγικότητας και η αναθεώρηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, με αποτέλεσμα να τεθούν νέοι στόχοι με βάση τους οποίους θα αξιολογηθούν τα στελέχη των φορέων.

Αναφέρεται τέλος στα βασικά χαρακτηριστικά των προωθούμενων αλλαγών στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, καθώς και στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ειδικά για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες.

«Στόχος μας είναι να γίνει το Δημόσιο, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό, πιο φιλικό, πιο εξυπηρετικό για τους πολίτες», τονίζει η υπουργός Εσωτερικών.

