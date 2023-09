Κοινωνία

Ζαχαράκη: Επέκταση στο επίδομα μητρότητας - Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό

Ποια μέριμνα θα υπάρξει για το επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και για τα περιστατικά βίας κατά των παιδιών.

«Με την ίδρυση του υπουργείου Οικογένειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει την πρόνοια στην καρδιά της κυβερνητικής πολιτικής», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη προανήγγειλε ότι «μέσα στο 2024 θα υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό και την οικογένεια» και επισήμανε ότι «ένα άτομο με αναπηρία θέλει κυρίως πρόσβαση στην εργασία. Αυτό θα στοχεύσουμε να αυξήσουμε».

Παράλληλα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή για τα περιστατικά βίας προς τα παιδιά καθώς - όπως υπογράμμισε- «βλέπουμε ότι είναι αυξανόμενα τα περιστατικά βίας και προς τα παιδιά αλλά και ανάμεσα στα παιδιά».

Αναφερόμενη στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα για την εναρμόνιση της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Αυτή η επέκταση του επιδόματος έρχεται να συνδεθεί με τη συνολική στρατηγική του υπουργείου»

