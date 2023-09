Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από την Δευτέρα

Επιδείνωση του καιρού θα ενσκήψει από αύριο σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα, που θα ξεκθινήσει από τα βόρεια και σταδιακά θα επηρεάσει το Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και το βράδυ στα νοτιοανατολικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανοιχτά του Ιονίου και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπκά 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση στα βόρεια και, στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα φθάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φθάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα κεντρικά και νότια θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Την Τετάρτη στην ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδικά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

