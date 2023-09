Οικονομία

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση “Κάβος”: 28 λουκέτα σε μπαρ για φοροδιαφυγή και ποτά “μπόμπες”

Που και πως στήθηκε το σχέδιο για το “σάρωμα” της περιοχής του Κάβου, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν πληθώρα περιπτώσεων φοροδιαφυγής και διάθεσης νοθευμένων ποτών.

(πηγή εικόνας; vice.gr)

Μια άριστα οργανωμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν ή/και πωλούν νοθευμένα και λαθραία ποτά, πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, στην Κέρκυρα.

Συμμετείχαν εφοριακοί και τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχοντας τη συνδρομή ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ελεγκτικές ομάδες έκαναν απόβαση στο νοτιότερο σημείο του νησιού, στον Κάβο, που είναι γνωστός για τα ξέφρενα πάρτι, υπό την επήρεια αλκοόλ, Άγγλων και άλλων τουριστών. Πρόκειται για περιοχή η οποία θεωρείται, άτυπα, άβατο, με αποτέλεσμα να μην έχουν πραγματοποιηθεί κάθε είδους έλεγχοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

(πηγή εικόνας; vice.gr)

Πρόκειται για επιχείρηση η οποία συντονίστηκε από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, ενώ είχε προηγηθεί επικοινωνία του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, και τον αρχηγό της Αστυνομίας.

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν ταυτόχρονη έφοδο σε πολλά μπαρ και εστιατόρια της περιοχής, ζητώντας να δουν, οι μεν εφοριακοί αν κόβονται και διαβιβάζονται αποδείξεις, οι δε τελωνειακοί αν τα ποτά που σερβίρονται είναι καθαρά και όχι νοθευμένα ή λαθραία.

Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, οι επιτελείς της ΑΑΔΕ ήταν σε απευθείας επικοινωνία με τους ελεγκτές μέσα από την Αίθουσα Επιχειρήσεων και παρακολουθούσαν την εξέλιξη των ελέγχων, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο βίντεο και φωτογραφίες από τα ευρήματα.

(πηγή εικόνας; vice.gr)

Από τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν τα εξής:

26 επιχειρήσεις εστίασης δεν εξέδωσαν, τουλάχιστον 40.578 αποδείξεις, συνολικής αξίας 267.418 ευρώ συνολικής αξίας 267.418 ευρώ

2 επιχειρήσεις εστίασης δεν διαβίβασαν 1.204 αποδείξεις, συνολικής αξίας 8.252 ευρώ συνολικής αξίας 8.252 ευρώ

7 επιχειρήσεις εστίασης σέρβιραν ποτά που δεν είχαν ενδείξεις lot number, άρα αυτά είναι λαθραία ή/και «μπόμπες». Μάλιστα, έγιναν και 8 δειγματοληψίες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Μάλιστα, έγιναν και 8 δειγματοληψίες, το περιεχόμενο των οποίων έχει ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Τους σερβίρουν σφηνάκια με ποτά από άλλα ποτήρια

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις μπαρ, στα οποία οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι αυτά μαζεύουν ό,τι έχει μείνει στα ποτήρια των θαμώνων, τα ρίχνουν σε ένα μπιτόνι, και από εκεί σερβίρουν τους τουρίστες σφηνάκια!

Οι επιχειρήσεις αυτές έκλεισαν για 48 ώρες και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλες τουριστικές περιοχές.





