Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Εθνική: Τέλος με ήττα από το Μαυροβούνιο (εικόνες)

Αν και προσπάθησαν, η κούραση φαίνεται ότι πρόδωσε τους παίκτες μας, στον τελευταίο αγώνα τους στην διοργάνωση.

Με δύο ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια της στη β΄ φάση του Μουντομπάσκετ 2023 αποχαιρέτησε τη διοργάνωση η Εθνική Ελλάδος, καθώς μετά από τη Λιθουανία ηττήθηκε στη Μανίλα και από το Μαυροβούνιο, με 73-69, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου και αποχαιρετά την Άπω Ανατολή με απολογισμό 2 νίκες και 3 ήττες στους 5 αγώνες που έδωσε.

Από την πλευρά τους οι Μαυροβούνιοι μπορεί επίσης να μη συνεχίζουν, καθώς την πρόκριση είχαν ήδη εξασφαλίσει ΗΠΑ και Λιθουανία που θα παίξουν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, είπαν όμως «αντίο» στη διοργάνωση με θετικό τρόπο.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 30-36, 42-50, 69-73

Το ελληνικό συγκρότημα μέσα στις τόσες απουσίες του δεν είχε διαθέσιμο σήμερα ούτε τον Θανάση Αντετοκούνμπο και παρατάχθηκε με δέκα παίκτες και τους υπόλοιπους «σκοτωμένους» από την κούραση.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με πεντάδα Γουόκαπ, Μωραΐτη, Ρογκαβόπουλο, Παπανικολάου, Παπαγιάννη και γρήγορα βρέθηκε πίσω στο σκορ, έχοντας μεγάλο επιθετικό πρόβλημα, όπως αποτυπώθηκε και από το -5 της πρώτης περιόδου (14-19).

Δύο τρίποντα του Μποχωρίδη στις αρχές του β΄ δεκάλεπτου έριξαν τη διαφορά στη μικρότερη τιμή της (20-21), ενώ ο διεθνής γκαρντ με γκολ-φάουλ έγραψε και το 30-36, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Η Εθνική ξεκίνησε και πάλι με πρόβλημα στην επίθεση το δεύτερο ημίχρονο και στο 25ο λεπτό κυνηγούσε την ανατροπή του -12 (34-46), με το δεκάλεπτο να κλείνει τελικά στο -8 (42-50).

Ένα τρίποντο του Ράντοντσιτς στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου κι ένα ελληνικό επιθετικό φάουλ της Ελλάδας ξανάφερε τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 32ο λεπτό τραυματίστηκε και ο Χατζηδάκης, με τους διεθνείς να μειώνουν στο τέλος αλλά το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί.

Διαιτητές: Γκαρσία (Βενεζουέλα), Πάες (Ισημερινός), Πρακς (Ουγγαρία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Μποχωρίδης 13 (2), Χατζηδάκης 2, Λαρεντζάκης, Λούντζης 2, Μωραΐτης, Παπαγιάννης 5 (1), Παπανικολάου 13 (3), Παπαπέτρου 16, Ρογκαβόπουλος 7 (1), Ουόκαπ 11 (1)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μπόσκο Ράντοβιτς): Ντρόμπνιακ 4, Ντούμπλεβιτς 4, Ιβάνοβιτς 7 (1), Μιχάιλοβιτς 10 (1), Πόποβιτς 5, Ράντοντσιτς 12 (1), Ράντοβιτς 8, Σιμόνοβιτς 2, Σλάβκοβιτς 2, Βούτσεβιτς 19

