Σουδάν: Νεκροί άμαχοι από αεροπορική επιδρομή - Ο στρατός κατέλαβε βάση τεθωρακισμένων

Στο Χαρτούμ, οι μάχες επικεντρώνονται σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες όπου εδώ και σχεδόν πέντε μήνες εκατομμύρια κάτοικοι ζουν στον ρυθμό των διακοπών νερού και ηλεκτρισμού

Οστρατός βομβάρδισε σήμερα τους παραστρατιωτικούς στο Χαρτούμ, την επομένη του θανάτου 20 αμάχων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε αεροπορική επιδρομή σε συνοικία κατοικιών, όπως αναφέρουν κάτοικοι και μαχητές.

«Ο απολογισμός των αεροπορικών επιδρομών στη συνοικία Καλάκλα αυξήθηκε στους 20 θανάτους αμάχων», ανέφερε σήμερα η «επιτροπή αντίστασης» της συνοικίας, μία από τις οργανώσεις υπέρ της δημοκρατίας που οργανώνουν από την έναρξη του πολέμου τον Απρίλιο την αλληλοβοήθεια μεταξύ των κατοίκων.

Ήδη από χθες, Σάββατο, η επιτροπή ανέφερε πως «11 άμαχοι νεκροί μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα» βρίσκονταν στο νεκροτομείο ενός από τα τελευταία νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας πως «πολλά απανθρακωμένα και διαμελισμένα πτώματα από τον βομβαρδισμό» δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 15 Απριλίου ανάμεσα στον στρατό, υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, προκάλεσε 5.000 θανάτους, σύμφωνα με απολογισμό της ΜΚΟ Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), που θεωρείται πολύ κατώτερος του πραγματικού, και 4,8 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στο Χαρτούμ, οι μάχες επικεντρώνονται σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες όπου εδώ και σχεδόν πέντε μήνες εκατομμύρια κάτοικοι ζουν στον ρυθμό των διακοπών νερού και ηλεκτρισμού σε συνθήκες αποπνικτικής ζέστης, οχυρωμένοι στα σπίτια τους στην προσπάθεια να προστατευθούν από διασταυρούμενα πυρά.

Σήμερα, κάτοικοι έκαναν λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) για «πυρά πυροβολικού και ρουκετών του στρατού σε θέσεις των ΔΤΥ» στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας.

Περισσότεροι από ένας στους δύο Σουδανούς έχουν ανάγκη την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν, και έξι εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται στο όριο του λιμού, προειδοποιούν ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Οι μάχες και η πείνα απειλούν στο εξής να "επικρατήσουν" στο Σουδάν και να οδηγήσουν την περιοχή σε ανθρωπιστική καταστροφή, δηλώνει ο ΟΗΕ που έχει λάβει μόλις το ένα τέταρτο από τις υποσχέσεις χρηματοδότησης και αντιμετωπίζει γραφειοκρατικά προβλήματα στη διοχέτευση της βοήθειας.

