Πολιτισμός

ΥΠΠΟ - Λάρισα: Θεατές μετά από 22 αιώνες στο Αρχαίο Θέατρο (εικόνες)

To αρχαίο θέατρο της Λάρισας αποδόθηκε στους πολίτες. Ιστορική στιγμή για την περιοχή.

«Το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας παραδίδεται επιτέλους στους πολίτες, δεκαετίες μετά από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του, έτοιμο να ενταχθεί στη ζωή της πόλης». Με αυτά τα λόγια, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέδωσε στους πολίτες της Λάρισας, (σσ χθες) συντηρημένο και αποκατεστημένο το μνημείο, το οποίο υποδέχτηκε στα εδώλιά του ένα ενθουσιώδες κοινό, μετά από 22 και πλέον αιώνες, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Στην εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση της πορείας αποκατάστασης του έργου, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το εμβληματικό μνημείο έχει πλέον αποκαλυφθεί. Εχει συντηρηθεί και αποκατασταθεί, με υποδειγματικό τρόπο από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λαρίσης. Η συστηματική συντήρηση και αναστήλωσή του άρχισε το 2002, ώστε το ελληνιστικό θέατρο της Λάρισας να αποκατασταθεί στη ρωμαϊκή του φάση. Υπό την ιδιότητά μου της γενικής γραμματέως και τα τελευταία χρόνια με τη σημερινή μου ιδιότητα, έχω παρακολουθήσει συστηματικά και από πολύ κοντά την πορεία του έργου. Σήμερα χαίρομαι γιατί, πραγματικά, με τη συνεργασία όλων, ξεπεράσαμε δύσκολα προβλήματα και πολλές φορές ασυνεννοησίες».

Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις, που δημιούργησαν δυσαρέσκειες στους πολίτες της Λάρισας, η υπουργός τόνισε ότι «έργα που εκτελούνται επί μνημείων απαιτούν ωρίμανση, αυξημένη προσοχή και, συνεπώς, χρόνο. Κάποιες από τις καθυστερήσεις αυτές ήταν αναπόφευκτες και δικαιολογημένες. Αλλά όχι όλες. Γι' αυτό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τον Ιούλιο του 2019, οι εργασίες επιταχύνθηκαν καθοριστικά. Το κοίλο του θεάτρου έχει, ουσιαστικά, αποκατασταθεί. Τους πρώτους μήνες του 2024 ολοκληρώνεται και η αναστήλωση των υπολοίπων τμημάτων του και παραδίδονται σε χρήση οι προσβάσεις και για τα άτομα με αναπηρία, από τον πεζόδρομο της Βενιζέλου. Εκκρεμούν κάποιες εργασίες στο επιθέατρο και στους αναλημματικούς τοίχους. Περιλαμβάνονται όλα στην εγκεκριμένη μελέτη και θα προχωρήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και ξεκινήσει η νέα χρηματοδοτική περίοδος».

Στη συνέχεια, η υπουργός έκανε μια αναφορά στην ιστορία της ανάδειξης και της αποκατάστασης του θεάτρου, ενώ απαντώντας στο ερώτημα «γιατί έγινε τώρα αυτή η εκδήλωση και όχι στις αρχές του επόμενου έτους, όταν το έργο θα έχει τελειώσει», η κυρία Μενδώνη επισήμανε ότι «μια ολόκληρη γενιά Λαρισαίων έχει βιώσει τις περιπέτειες της αποκάλυψης του θεάτρου. Θα ήταν άδικο να τους στερήσουμε την απόλαυση και τη χρήση του, ακόμη και αν απομένουν κάποια πράγματα για να γίνουν». «'Αλλωστε, η αποκατάσταση του κοίλου του θεάτρου έχει ολοκληρωθεί και μπορεί πλέον να φιλοξενήσει όλους εμάς, θεατές πλέον, στα αποκατεστημένα εδώλιά του, ενώ πριν χρειαζόταν να τοποθετηθούν καρέκλες στην ορχήστρα. Κάτι που ήταν τελείως αδόκιμο και προσβλητικό, μερικές φορές», τόνισε η Λ. Μενδώνη η οποία ευχαρίστησε, «από καρδιάς τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Μαζί σχεδιάσαμε το έργο και βρήκαμε τους αναγκαίους πόρους, μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) της Θεσσαλίας, από εθνικούς πόρους της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ευχαριστίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, στη Σταυρούλα Σδρόλια, την Έφορο Αρχαιοτήτων, και στο πρόσωπό της σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας, που για χρόνια ολόκληρα με πολύ μεγάλη αφοσίωση, μεράκι, διάθεση, χωρίς να σκεφτούν πόνο και κόπο, δούλεψαν ώρες ατέλειωτες, για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα -αλλά και που θα συνεχίσουν να δουλεύουν για να αποδώσουν ακόμα περισσότερα πράγματα, στο θέατρο, στον περιβάλλοντα χώρο του στη Λάρισα».

«Ο χώρος είναι ήδη λειτουργικός και η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την απόδοση του μνημείου και την έναρξη της χρήσης του. Αποτελεί ένα ορόσημο που με αδημονία περίμεναν οι Λαρισαίες και οι Λαρισαίοι. Τίποτε δεν εμποδίζει τη συνύπαρξη των εργασιών που απομένει να γίνουν με την ενδεδειγμένη -για τον αρχαιολογικό χαρακτήρα του μνημείου- και την ποιοτική χρήση του», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού.

Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, που παρουσίασε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη "Συμφωνική Ωδή", καθώς και με την "Εστουδιαντίνα" Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, που παρουσίασε υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το μουσικό πρόγραμμα "Mare Nostrum - Ένα Ταξίδι στις Μουσικές της Μεσογείου". Πριν από την παρουσία της στην εκδήλωση στο αρχαίο θέατρο, στη Λάρισα, η Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από αρμόδια στελέχη του ΥΠΠΟ, πραγματοποίησε αυτοψία στο π. βασιλικό κτήμα, στο Πολυδένδρι, όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

