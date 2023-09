Κοινωνία

Νέες ταυτότητες - Θεσσαλονίκη: Με προσευχές και σταυρούς οι “αρνητές” σε συγκέντρωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητς. Οι αρνητές φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν από σημαίες μέχρι σταυρούς και εικόνες.

-

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στη Θεσσαλονίκη, «αρνητές» των νέων ταυτοτήτων, που θεωρούν, μεταξύ άλλων, ότι οι νέες ταυτότητες θα έχουν ειδικό «τσιπ» παρακολούθησης.

Το συλλαλητήριο διοργανώθηκε με διαδικτυακά καλέσματα από άτομα που αρνούνται να εκδόσουν τη νέα ταυτότητα και τη χαρακτηρίζουν «ηλεκτρονική σκλαβιά» ενώ μετά τη συγκέντρωση ακολουθήσε πορεία η οποία ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 22.00 στην πλατεία του Λευκού Πύργου, από όπου ξεκίνησε.

Οι διαδηλωτές έψαλαν τον εθνικό ύμνο και την Υπερμάχω Στρατηγώ.

Στη συγκέντρωση, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Λευκού Πύργου, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μοναχοί και άνθρωποι που κρατούν σταυρούς, εικόνες της Παναγίας, θρησκευτικά «λάβαρα», σημαίες της ορθοδοξίας και της Ελλάδας. Μάλιστα, τα άτομα... προσευχηθηκαν όλοι μαζί

Βίντεο: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο “Σκοπελίτης”…. δαμάζει τα κύματα του Αιγαίου (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - πατήρ Αντώνιος: ξεκινά η πρώτη δίκη για κακοποίηση παιδιών

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Κακοκαιρία εξπρές στην χώρα