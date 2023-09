Αθλητικά

Super League - Βαθμολογία: Το “3 στα 3” ο Ολυμπιακός το “2 στα 2” ο Παναθηναϊκός!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά την 3η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα την Λαμίας με 4-0 και πέτυχε τη δεύτερη «τεσσάρα» στο πρωτάθλημα μετά από αυτή στον Ατρόμητο την περασμένη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, αφού έχασε 1-0 από τον ΟΦΗ στην Κρήτη χάρη στο γκολ του Αμπάντα στο 90+5'.

Ο Άρης έκανε «σεφτέ» στη Super League, αφού κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον Αστέρα Τρίπολης με 3-2. Στο πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής η Κηφισιά επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1, ενώ χθες (2/9) Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη στο Βόλο με το 3-2, χάρη στο γκολ-πέναλτι του Νορντίν Άμπραμπατ στο 93'. Η «Ένωση» έμεινε πίσω στο σκορ στο 8' και έμεινε και με παίκτη λιγότερο, λόγω της απευθείας αποβολής του Μάνταλου στο 24' αλλά κατάφερε τελικά να πάρει το πολύ σημαντικό «διπλό».

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ, πήρε αυτό που ήθελε στους «Ζωσιμάδες» απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 1-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής κι έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα. Οι «Πράσινοι» έχασαν με τραυματισμό τους Βαγιαννίδη, Αϊτόρ και Τζούρισιτς αλλά ο Παλάσιος έδωσε τη σημαντική νίκη με το γκολ του στο 74' στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League:

