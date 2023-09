Τεχνολογία - Επιστήμη

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους ασθενείς με άσθμα, ΧΑΠ

Τα άτομα με παθήσεις των πνευμόνων αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Τα άτομα με άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλες παθήσεις των πνευμόνων αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με επιστημονική έκθεση που δημοσιεύεται στο περιοδικό «European Respiratory Journal».

Η έκθεση συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, θα επιδεινώσουν τις αναπνευστικές δυσκολίες για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,ιδίως για βρέφη, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει ήδη τους πνεύμονές μας. Τώρα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται μια σημαντική απειλή για τους ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα», επισημαίνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υγείας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Ζοράνα Γιοβάνοβιτς 'Αντερσεν, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Τα υφιστάμενα όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποιότητα του αέρα είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα: 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για τα μικρής διαμέτρου αιωρούμενα λεπτά σωματίδια PM 2.5 και 40 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για το διοξείδιο του αζώτου στην ΕΕ, την ώρα που οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ ορίζουν τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για τα PM 2.5 και 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για το διοξείδιο του αζώτου. Ωστόσο, η ΕΕ αναθεωρεί επί του παρόντος την Οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι συγγραφείς καλούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 30.000 πνευμονολόγους από 160 χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, να μειώσουν επειγόντως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.