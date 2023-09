Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Ακινητοποιήθηκε ο άνδρας που ταμπουρώθηκε σπίτι του

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης και ο γιος του άνδρα

Εληξε πριν λίγο το περιστατικό με τον ταμπουρωμένο άνδρα στην οδό Σουλιέ, στον Νέο Κόσμο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από δυνάμεις της ΕΛΑΣ που μπήκαν στο σπίτι όπου είχε κλειστεί.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης και ο γιος του ενώ από την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε ένα ψεύτικο όπλο.

Ο δράστης φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

