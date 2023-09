Πολιτική

Μαρινάκης για Σπαρτιάτες: Εξετάζουμε γρήγορα όλες μας τις επιλογές

Έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τις νέες ταυτότητες και την φωτιά στον Έβρο.

«Ο πρωθυπουργός σήμερα συμμετέχει στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία,

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ασφάλεια, άμυνα, ενέργεια, πολιτική προστασία, κλιματική κρίση, τουρισμός θα βρεθούν στην ατζέντα των συζητήσεων των τριών ηγετών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την προστιθέμενη αξία του τριμερούς σχήματος και των συνεργιών που λειτουργούν προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Όπως είπε «η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών μπορεί να δημιουργήσει ενεργειακό διάδρομο από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται το πρότζεκτ ηλεκτρικής διασύνδεσης «Euroasia intercorector» δηλαδή ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας το οποίο θα συνδέσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ με την Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι «η σύνοδος αυτή σηματοδοτεί την εμβάθυνση και ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας ως τριγώνου σταθερότητας, ασφάλεια και ευημερίας στην περιοχή».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αυριανή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην 'Αγκυρα προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του σε συνέχεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Ερντογάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής τους ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους.

Επεσήμανε ότι οι δύο υπουργοί θα εστιάσουν σε ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και τις περιφερειακές εξελίξεις ενώ επιπλέον θα συζητηθεί και η προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στο πλαίσιο συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης πέρασε ακολούθως στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή και ανέφερε αναλυτικά σημαντικά ζητήματα και νομοσχέδια που πρόκειται να τεθούν σε διαβούλευση το προσεχές χρονικό διάστημα, και τα οποία συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Υπουργικού.

Ειδική μνεία έκανε στο γεγονός ότι «η έκδοση των νέων ταυτοτήτων αποτελεί μεταρρυθμιστή επιλογή που παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια και διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από τις νέες ταυτότητες. Το αντίθετο μάλιστα, αφού τα σημερινά δελτία ταυτότητας υπολείπονται των σύγχρονων δεδομένων ασφαλείας, αυτό σημαίνει πως είναι ευκολότερο να πλαστογραφηθούν από εγκληματικές οργανώσεις και να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση εγκληματικών πράξεων.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η προώθηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την χώρα μας».

Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δαδιά, είπε ότι «σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε πλήρη ύφεση χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και της Πολιτικής Προστασίας. Παρά τη θετική εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η φωτιά, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο επιτηρώντας την περιοχή».

Ένα άλλο θέμα στο οποίο πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν το ότι «η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) επέβαλε σήμερα πρόστιμα συνολικού ύψους 940.000 ευρώ σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και εμπορίας καλλυντικών ειδών για πλασματικές ή εικονικές εκπτώσεις».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023.

«Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές υλικές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές υλικές ζημιές», είπε.

