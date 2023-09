Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών: Δράση για όλους στην Αθήνα

Τι θα περιλαμβάνει η Μεγάλη Μέρα Δράσης στην Πλατεία Συντάγματος, και ποιες πολύτιμες τεχνικές θα επιδειχθούν.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών (9/9), διοργανώνει το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου και ώρες 10.00-14.00 μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος(πλησίον του Μετρό, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σπουδαιότητας γνώσης πρώτων βοηθειών σε ενήλικες και παιδιά.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας του Τομέα Υγείας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα πραγματοποιήσουν επίδειξη Πρώτων Βοηθειών στους πολίτες, παρέχοντας παράλληλα οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, καθώς και ενημερωτικό υλικό για τις Πρώτες Βοήθειες. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του φετινού μηνύματος «Πρώτες Βοήθειες στον ψηφιακό κόσμο», με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων του Ε.Ε.Σ.,οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα γνώσης Πρώτων Βοηθειών, καθώς η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή τους μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή που βρίκεται σε κίνδυνο.

Οι δράσεις για την προώθηση της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά και σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας, θα συνεχιστούν όλο το μήνα Σεπτέμβριο, από την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» και από τις νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτωντου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

