Αθλητικά

Formula 1: Ιστορική νίκη Φερστάπεν στη Μόντσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα τα τατιστικά των αναμετρήσεων αλλά και τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα και λεπτομέρειες από την εντυπωσιακή μάχη της ταχύτητας.

-

Το 14o GrandPrix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στη θρυλική πίστα της Μόντσα και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για 10ο συνεχή αγώνα τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία του σπορ!

H συναρπαστική δράση της FORMULA 1 κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 17,9% και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 2,6 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 45-54 κατέγραψε 27,2%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οιάνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 44,7%! Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό 18-24 το GrandPrix της Ιταλίας κατέγραψε 17,7%.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Μόντσα, Μαρία Θωμά, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Πάνος Σεϊτανίδης μας μεταφέραν τον παλμό της πίστας με αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις από την καρδιά της δράσης.





Ακόμα, ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA στη Formula 1, Νικόλας Τομπάζης, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 για το F1 In Schools. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

Όσα έγιναν στο Grand Prix

Το Ιταλικό GrandPrixείχε το ίδιο αποτέλεσμα με τους 9 προηγούμενους αγώνες, καθώς για άλλη μία φορά κέρδισε ο Φερστάπεν, αλλά είχε τελείως διαφορετική εξέλιξη. Ο Ολλανδός χρειάστηκε να ιδρώσει τη μπαλακλάβα του για να περάσει τη Ferrari του Σάινθ, που αποδείχτηκε πολύ σκληρός. Ο Ισπανός, που εκκινούσε από την 1η θέση, διατήρησε εύκολα το προβάδισμα στην 1η στροφή και παρά την πίεση του Φερστάπεν κρατιόταν στην 1η θέση. Απέφυγε το λάθος και έπαιξε σκληρή άμυνα, όταν ο Φερστάπεν βούτηξε στα φρένα και τελικά κράτησε το προβάδισμα μέχρι να τον προδώσει η υπέρμετρη φθορά των ελαστικών της SF23.

Ένα στιγμιαίο μπλοκάρισμα έδωσε τη δυνατότητα στο Φερστάπεν να βρεθεί δίπλα στονΣάινθ, στην έξοδο του πρώτου σικέιν, να μείνει από την εξωτερική στην «CurvaGrande» και να πάρει την εσωτερική για να περάσει στο δεύτερο σικέιν. Ο Ολλανδός από κει και πέρα έκανε «περίπατο στο πάρκο», τερματίζοντας άνετα πρώτος, συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία, αφού ποτέ ξανά κανείς οδηγός δεν έχει σημειώσει 10 συνεχόμενες νίκες!

Πίσω του δόθηκε μια επική μάχη για τις δυο θέσεις του βάθρου,ανάμεσα στη 2η RedBull του ΣέρτζιοΠέρεζ και στις δυο Ferrari. Χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική η ιταλική ομάδα άφησε τους οδηγούς της να μονομαχούν για θέση προς τέρψη θεατών και τηλεθεατών. Αν,όμως, ο Βασέρ είχε φροντίσει εγκαίρως να αφήσει τον Λεκλέρκ να περάσει, πιθανόν ο Μονεγάσκος να είχε φτιάξει μια διαφορά που θα του επέτρεπε να κρατήσει πίσω του τον Πέρεζ. Εντέλει ο Λεκλέρκ περιορίστηκε στην 4η θέση, πίσω από τον εξαιρετικό στην άμυνα Κάρλος Σάινθ, που τα έδωσε όλα και δίκαια ανέβηκε στο βάθρο για τη Ferrari. Ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες στην καριέρα του Ισπανού, που δίκαια πήρε την ψήφο των φιλάθλων ως «Οδηγός της Ημέρας».

Πίσω από τις δυο RedBull και τις δυο Ferrari είχαμε φοβερές κόντρες για τους βαθμούς της δεκάδας. Οι δυο Mercedes συνέχισαν το ομοιόμορφο μοτίβο, που ξεκίνησαν οι RedBull και συνέχισαν και οι Ferrari, με τον Χάμιλτον να υιοθετεί εναλλακτική στρατηγική (εκκίνησε με τη σκληρή γόμα), γεγονός που τον έφερε εντέλει στην 6η θέση. Ο Χάμιλτον, που χτύπησε τον Πιάστρι, πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων, αλλά έφτιαξε τέτοια διαφορά που τελικά την εξέτισε χωρίς να χάσει θέση. Πολύ καλός ήταν και ο Άλμπονγια ακόμη έναν αγώνα, ο οποίος πήρε τους 6 βαθμούς της 7η θέσης εκμεταλλευόμενος την τελική ταχύτητα της Williams. Οι Νόρις, Αλόνσο και Μπότας συμπλήρωσαν την 10αδα.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Φερστάπεν με 364 βαθμούς και ακολουθεί ο Πέρεζ με 219, ο Αλόνσο με 170 και ο Χάμιλτον με 164 βαθμούς. Στους κατασκευαστές η RedBull έχει 583 βαθμούς, η Mercedes 273, η Ferrari 228 και η AstonMartin 217 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη του 14ουGrandPrix στη Μόντσα έχει ως εξής:

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ολλανδός νικητής δήλωσε: «Ποτέ δεν θα πίστευα ότι θα έφτανα τις 10 σερί νίκες. Χρειάστηκε να δουλέψουμε γι' αυτό σήμερα, και έτσι ήταν σίγουρα πολύ πιο διασκεδαστικό. Είχαμε καλό ρυθμό, ήμασταν καλοί στη διαχείριση των ελαστικών αλλά η Ferrari είχε πολύ καλύτερη τελική ταχύτητα. Ήταν τόσο δύσκολο να πλησιάσω και να περάσω στη στροφή 1. Έπρεπε να αναγκάσω τον Σάινθ σε ένα λάθος και ευτυχώς ήρθε κάποια στιγμή που μπλόκαρε και είχα καλύτερη έξοδο από τη στροφή 2, έτσι πέρασα και έκανα τον δικό μου αγώνα. Προσπάθησα να είμαι υπομονετικός. Ήταν ένας πολύ μακρύς αγώνας. Έβλεπα ότι δυσκολεύονταν πολύ με τα πίσω ελαστικά, οπότε έπρεπε απλώς να διαλέξω τη στιγμή που θα περάσω».

Από την πλευρά του ο Σάινθ συμπλήρωσε: «Ήταν δύσκολος αγώνας. Είναι πάντα χαρά να κοντραριζόμαστε με τον Σαρλ όποτε έχουμε την ευκαιρία. Είναι σπουδαίος μαχητής όπως και ο Μαξ και ο Τσέκο. Διασκεδάσαμε εκεί έξω σήμερα και ελπίζω να σας άρεσε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί δεν απόλαυσαν αυτόν τον αγώνα. Τα παιδιά στο pitwall ίσως έπαθαν ένα ή δύο έμφραγματα, οι τιφόζι πιθανώς επίσης, αλλά… για μένα, αυτή είναι η Formula 1, έτσι θα έπρεπε να είναι συνέχεια».

Δείτε τις δήλωσεις των Φερστάπεν, Πέρεζ και Σάινθ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

Δείτε ένα βίντεο με τη θριαμβευτική νίκη του Μαξ Φερστάπεν εδώ:





Δείτε τους πανηγυρισμούς τωνΦερστάπεν,Πέρεζ και Σάινθ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:





Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στη Σιγκαπούρη, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 14οGrandPrix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το GrandPrix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.





Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος