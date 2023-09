Life

Βασιλική οικογένεια: Στο σχολείο οι τρεις πρίγκιπες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφουν στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι τρεις μικροί πρίγκιπες.

-

Τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν στο σχολείο τους αφού πέρασαν τις τελευταίες εβδομάδες των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Μπαλμόραλ στη βορειοανατολική Σκωτία, τα παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ.

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λούης, εγγράφηκαν στο νέο τους σχολείο, το Lambrook (Λάμπρουκ) στο Μπέκσαϊρ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα φοιτούν πλέον στην 6η τάξη, στην 4η τάξη και στην 1η τάξη αντίστοιχα ενώ αν και είναι τα πιο διάσημα παιδιά σε όλο τον κόσμο, στο σχολείο δεν αναφέρονται με τους βασιλικούς τους τίτλους.

Όπως αναφέρει το Hello, τα νεαρά μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι γνωστά με το επίθετο «Wales» σύμφωνα με τους νέους τίτλους που δόθηκαν στους γονείς τους μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του 2022. Το ίδιο ίσχυε και για τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι όταν πήγαιναν σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος