Οικονομία

Χάρης Θεοχάρης: Κλειδί η πάταξη της φοροδιαφυγής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης και το Market pass.

-

Τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της φορολογίας υπογράμμισε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης στο "Καλοκαίρι Μαζί".

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, "ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με στοχευμένα μέτρα και ελέγχους".

"Μέσω της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας η εφορία θα μπορέσει να συλλέξει περισσότερα δεδομένα, προκειμένου να τα αξιοποιήσει για να διεξάγει πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους" είπε ο κ. Θεοχάρης, τονίζοντας πως "το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να μπλοκάρει τη φοροδιαφυγή"

"Όσο προχωράει το έργο της φορολογικής διοίκησης και μας δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο, θα προχωράμε σε μείωση των φορολογικών συντελεστών, κάτι που απέδωσε την προηγούμενη τετραετία" υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτό για την κυβέρνηση να ασκήσει και πιο στοχευμένη επιδοματική πολιτική.

Όπως τόνισε, "έντονη ήταν η δραστηριότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Η ΑΑΔΕ φέτος το καλοκαίρι έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της -και εξακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό αποδεικνύει και υπογραμμίζει τη βούλησή μας για φορολογική δικαιοσύνη. Στις Κυκλάδες έκλεισαν 47 επιχειρήσεις, στα Κύθηρα 10, στη Ζάκυνθο 17 και δεκάδες επιχειρήσεις και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας".

Αναφορικά με την πορεία των τιμών και την ακρίβεια στη χώρα μας επεσήμανε πως "οι αυξημένες τιμές δεν αλλάζουν έτσι απλά, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις αυξήσεις" ενώ τόνισε πως "ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της ακρίβειας - συμπεριλαμβανομένου και του Market pass - θα γίνουν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό".

Ο κ. Θεοχάρης σχετικά με τον ΦΠΑ ανέφερε πως "η Ελλάδα δεν είναι από τις υψηλές χώρες σε ΦΠΑ. Δεν φταίει ο ΦΠΑ για την ακρίβεια".

Σχετικά με το επίδομα θέρμανσης ο Υφυπουργός ανέφερε πως "θα υπάρξουν στοχευμένες και μικρές αλλαγές, ενώ δεν θα έπρεπε να το πάρουν κάποιοι με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια, στερώντας το από ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη"





Ειδήσεις σήμερα



Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη