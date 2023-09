Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Πού θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντονο παραμενει το κυμα κακοκαιρία στην κεντρικη Ελλαδα. Που θα κινηθεί στη συνεχεια.

-

Τις ακτές της Πιερίας, την Παραλία Κατερίνης ως τα παράλια του Πλαταμώνα, την Ημαθία και το νότιο τμήμα της Χαλκιδικής (χερσόνησοι Κασσάνδρας-Σιθωνίας) αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες το έντονο κύμα κακοκαιρίας . Σ αυτές τις περιοχές έχουν επικεντρωθεί και οι προσπάθειες πρόληψης της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο μεταξύ για τους κατοίκους σε Ημαθία, Πιερία και Χαλκιδική, ήταν το μήνυμα 112 που έλαβαν σήμερα το πρωί αρκετοί και στην Θεσσαλονίκη. “ Λόγω του εύρους του σήματος των κεραιών στην Θεσσαλονίκη το έλαβαν εκ παραδρομής”, διευκρίνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο FM 104,9», o προϊστάμενος της διευθυνσης Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαρ. Στεργιάδης.

Η πολύ ισχυρή βροχόπτωση που είχαμε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από πτώσεις 6 δένδρων που είχαμε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ανέφερε.

«Στην περιοχή που θα χτυπήσει το φαινόμενο βρισκόμαστε σε επιφυλακή. Έχουν ήδη γίνει καθαρισμοί ρεμάτων. Υπάρχουν και σκαπτικά μηχανήματα για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους, τους τουρίστες, τους κατασκηνωτές να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο και από την Πέμπτη σταματούν και οι βροχές”, πρόσθεσε ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Σύλληψη για εμπρησμό

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Missing alert για την εξαφάνιση 42χρονης