Βεβαιώσεις για γυμναστική - ΙΣΑ: Οδηγίες για τους γιατρούς

Γιατί η εξέταση έξω από φορέα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας μπορεί να επισύρει ακόμα και πειθαρχική δίωξη για το γιατρό.

Σε συνέχεια αναφορών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών για την περιφρούρηση της ορθής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, αλλά και της προφύλαξης των μελών του από τον κίνδυνο της άσκησης εναντίον τους πειθαρχικής δίωξης, επισημαίνει εκ νέου, την υποχρεωτικότητα της εξέτασης των αθλούμενων για την χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.

Τόσο τα αθλητικά σωματεία και οι εν γένει χώροι άσκησης αθλημάτων, όσο και οι ιατροί –μέλη μας, οφείλουν να τηρούν τα νόμιμα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

