Σχολεία: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων

Εγκύκλιος για τους υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Αναγκαία και επιτακτική είναι η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2023-2024 και δεδομένης της συνέχισης της μετάδοσης της covid-19 και των άλλων αναπνευστικών ιογενών λοιμώξεων που ενδημούν κατά την χειμερινή περίοδο στη χώρα μας. Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αφγαπηδάκη. Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια κ.λ.π) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Τήρηση κανόνων υγιεινής

Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στη συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.

Μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης, αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας κα την ορθή και πιστή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους σίτισης, στα αποχωρητήρια κ.λ.π.

Τακτικός και επαρκής αερισμός των χώρων.

Εξασφάλιση υγιεινής των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων.

Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών.

Αναγκαιότητα συνεχούς ενημέρωσης του σχολικού πληθυσμού σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, ώστε να μην υπάρχει εφησυχασμός, με ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών επί του θέματος σε εμφανή σημεία εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος υγιεινής χώρων εστίασης

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές), στους αυτόματους πωλητές τροφίμων και ποτών και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων.

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων & χώρων εστίασης:

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/ 5 11-4-2012 (Β'1199), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.

Η απασχόληση του προσωπικού των κυλικείων- καντίνες να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των υγειονομικών διατάξεων

Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού με σαπούνι και ζεστό νερό (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).

Χρήση γαντιών μιας χρήσεως (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).

Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού - απολύμανσης και απεντόμωσης- μυοκτονίας της επιχείρησης.

Τακτικός & καλός αερισμός του χώρου.

Διάθεση των προσυσκευασμένων τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Ειδικά επισημαίνεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται από το κυλικείο μετά από επεξεργασία πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.

Αποφυγή συνωστισμού γενικότερα κατά την διάρκεια του διαλείμματος σύμφωνα με τις εκάστοτε κάθε φορά οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τοποθέτηση φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλίας έγχυσης σε εμφανή θέση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών και του προσωπικού.

Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού και των μέτρων ατομικής & αναπνευστικής υγιεινής.