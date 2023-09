Ράμα για Μπελέρη: Η σαρκαστική απάντηση στο ΕΛΚ

Κόσμος

Η απάντηση του Έντι Ράμα στο ΕΛΚ για τον Φρέντη Μπελέρη, με αρκετή δόση...σαρκασμού.

Με μάλλον σαρκαστικό τρόπο αντέδρασε σήμερα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Έντι Ράμα στο ψήφισμα του Ευρωπαικού Λαϊκού Κόμματος δια του οποίου ομόφωνα το ΕΛΚ ζητεί από τα Τίρανα την ορκωμοσία του Φρέντη Μπελέρη στην θέση του δημάρχου Χειμάρρας.

Καταπιάστηκε από τη διατύπωση του ψηφίσματος ότι « καλούμε τις αλβανικές αρχές» για να υπογραμμίσει, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ότι «σε ποιες αλβανικές αρχές απευθύνετε το ψήφισμα;» και να συνεχίσει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ενημερωμένοι (στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ότι το θέμα δεν αποτελεί εκλογική υπόθεση αλλά δικαστική και τα δικαστήρια έχουν απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα».

Στο ίδιο ύφος ο Εντι Ράμα προσθέτει ότι «τα όργανα δικαιοσύνης που αποφάνθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο, ιδρύθηκαν με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και της Ε.Ε. και υποστηρίζονται απ αυτούς σθεναρά στην μέχρι τώρα θαυμάσια λειτουργία τους κατά της διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Για να καταλήξει ότι αν κριθεί αναγκαίο στην κυβέρνησή του είναι «κάτι περισσότερο από έτοιμοι να εξασφαλίσουμε στην ανώτερη ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενημέρωση επί του θέματος σε κάθε μορφή και κάθε στιγμή».

Νωρίτερα μιλώντας στην σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του είχε υποστηρίξει ότι «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί το μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα για το κόμμα και την κυβέρνησή του».

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επιτεθεί στον προφυλακισμένο δήμαρχο Χειμάρρας με τον ισχυρισμό ότι “τον χρησιμοποιούν ποικιλοτρόπως διάφοροι εξ΄ Ελλάδας και Αλβανίας, εφόσον” ,όπως είπε, “ελέγχουν μέχρι και την ιστοσελίδα του στο Facebook για δικούς τους λογαριασμούς”.





