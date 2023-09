Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία “Daniel”: Καταρρίφθηκε το ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής

Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής. Τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σε μια από τις πιο ισχυρές κακοκαιρίες που έχει βιώσει η χώρα εξελίσσεται η κακοκαιρία Daniel,οπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, με τα ημερήσια ύψης βροχής στην κεντρική Ελλάδα να ξεπερνούν κατά πολύ προηγούμενα ρεκόρ, τουλάχιστον από το 2006.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής μέχρι τις 8:45 μμ καταγράφεται στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 754 mm. Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής 644,7 mm είχε καταγραφεί στην Παλική Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέβριο 2020.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε χιλιοστά μέχρι τις 8:45 μμ, όπως καταγράφηκαν σήμερα από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, σημειώθηκαν επίσης στην Πορταριά (613 mm), στον Βόλο (393 mm), στην Αγιά Λάρισας (213 mm), στην Πεζούλα Καρδίτσας (174 mm), στη Χάλκη Λάρισας (165 mm), στον Ξάνεμο Σκιάθου (159 mm) και στους Γόννους Τεμπών (143 mm).

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί σε Ζαγορά, Πορταριά και Βόλο σταμάτησαν να μεταδίδουν περίπου στις 6 μμ και στον Ξάνεμο Σκιάθου στις 10.30 πμ, λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές συνεχίζονται.

