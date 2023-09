Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,7%

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η άνοδος του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

-

'Ανοδο του ΑΕΠ κατά 2,7% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ το β' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σύγκριση με το α' τρίμηνο εφέτος υπήρξε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 1,3%.

Σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο εφέτος σημειώθηκε άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% σε ετήσια σύγκριση, ενώ μεταξύ των τριμήνων δεν υπήρξε μεταβολή. Ενώ πέρυσι, η ανάπτυξη το β' τρίμηνο ήταν 7,1% σε ετήσια σύγκριση και 0,5% σε τριμηνιαία.

Με βάση τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,7% σε ετήσια σύγκριση προήλθε από τα εξής:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 3,2%, ενώ εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 1,4%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 7,9%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,1% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,3%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 6,1%).

Μεταξύ β' και α' τριμήνου, καταγράφηκαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 1,8%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 0,3%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,2% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 9,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,4%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,2%).