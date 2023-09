Κοινωνία

Νέες ταυτότητες - Ιερά Σύνοδος: δεν ισχύουν τα περί “ηλεκτρονικού φακελώματος”

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΙΣ, για τις νέες ταυτότητες.

Τη συμπαράστασή της προς όλους τους δοκιμαζόμενους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ενώ παράλληλα εύχεται οι υπηρεσίες του κράτους και όλοι οι εθελοντές να έχουν δύναμη από τον Θεό για να προσφέρουν τα απαραίτητα, και η ελληνική Πολιτεία να συμβάλει άμεσα στην αποκατάσταση των πληγέντων.

Μάλιστα, επισημαίνεται επ' αυτού, ότι «η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων είναι ευνόητο ότι θεωρείται δεδομένη».

Εξάλλου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, η οποία ολοκλήρωσε σήμερα τις διήμερες συνεδρίες της, σχετικά με το ζήτημα των ταυτοτήτων, τονίζει ότι «δεν είναι θεολογικώς ισχυρές οι θεωρίες ότι προσβάλλεται το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού από τη μορφή και το περιεχόμενο της νέας αστυνομικής ταυτότητας» και προσθέτει ότι «παραθρησκευτική αφετηρία έχει η χρήση φράσεων περί "ηλεκτρονικού φακελώματος" που επιβάλλει η "Νέα Τάξη Πραγμάτων" και η "παγκοσμιοποίηση", καθώς δεν στοχεύει στην προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά υπονοεί ότι η ελληνική Δημοκρατία, οι υπηρεσίες της και η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση είναι "όργανα του Αντιχρίστου"».

Αναφέρει, επίσης, ότι η κρίση περί νομιμότητας για τις αστυνομικές ταυτότητες ανήκει στη δικαστική εξουσία της χώρας που ήδη αποφάνθηκε, και αφορά ένα διοικητικής φύσεως ζήτημα των σχέσεων κράτους και πολίτη.

Ωστόσο, το θέμα μελετάται σε όλες τις προεκτάσεις του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντική έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στη δεύτερη Συνεδρία Της για τον μήνα Σεπτέμβριο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά τις Συνεδρίες της η ΔΙΣ ενέκρινε:

Κατά τις Συνεδρίες της η ΔΙΣ ενέκρινε:

- Τα πρακτικά της χθεσινής Συνεδρίας.

- Την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος για τον ορισμό της 8ης Οκτωβρίου 2023 ως ημερομηνίας ενάρξεως της νέας Κατηχητικής Περιόδου.

- Το πρόγραμμα του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου επί τη συμπληρώσει εκατό ετών από της ιδρύσεως και πρώτης κυκλοφορίας του επιστημονικού περιοδικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλο «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 11ης έως 15ης Οκτωβρίου 2023. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ecclesia.gr/theologia100/programme.pdf

- Τη σύγκληση, από 20ής έως 22ας Οκτωβρίου 2023, του Δ' Μοναστικού Συνεδρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος με θέμα: «Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και οι κίνδυνοι της εκκοσμίκευσης», υπό τη διοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης. Την Ιερά Σύνοδο θα εκπροσωπήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων.

Τέλος, η ΔΙΣ ενέκρινε νέες Ιερές Ακολουθίες και αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις νέες αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες η υπεύθυνη ελληνική Πολιτεία αποφάσισε να εκδώσει, δημοσιοποιεί τις κατωτέρω θέσεις της, απευθυνόμενη προς τον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό:

1. Η Ιερά Σύνοδος αντιλαμβάνεται την ανησυχία κάποιων χριστιανών, γι' αυτό ζητά από όλους να έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και τους υπεύθυνους Ποιμένες της, οι οποίοι γρηγορούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή των πιστών.

2. Όσες απόψεις ή επιφυλάξεις αναπαράγονται από παραθρησκευτικές αντιλήψεις γύρω από τις αστυνομικές ταυτότητες των πολιτών δεν είναι αμιγώς ορθόδοξης προέλευσης.

3. Δεν είναι θεολογικώς ισχυρές οι θεωρίες ότι προσβάλλεται το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού από τη μορφή και το περιεχόμενο της νέας αστυνομικής ταυτότητας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (2018, 2019, 2023). Επίσης παραθρησκευτική αφετηρία έχει η χρήση φράσεων περί «ηλεκτρονικού φακελώματος» που επιβάλλει η «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η «παγκοσμιοποίηση», καθώς δεν στοχεύει στην προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά υπονοεί ότι η ελληνική Δημοκρατία, οι υπηρεσίες της και η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση είναι «όργανα του Αντιχρίστου».

4. Το 2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τη νομιμότητα της Υπουργικής Αποφάσεως του 2018 για τη νέα αστυνομική ταυτότητα (αποφάσεις 2388/2019, 2389/2019). Αφ' ενός απέρριψε τις νομικές διαφωνίες σχετικά με την προστασία της προσωπικότητας, της θρησκευτικής συνειδήσεως και των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, αφ' ετέρου ακύρωσε μερικώς την Υπουργική Απόφαση του 2018 ως προς μία διάταξή της, που προέβλεπε άμεση χρήση της ταυτότητας από τους πολίτες ως κάρτας υπηρεσιών ψηφιακής διακυβερνήσεως, καθώς αυτή η λειτουργία της δεν προβλεπόταν νομοθετικώς. Έκτοτε η Πολιτεία συμμορφώθηκε και εξέδωσε δύο διορθωτικές Υπουργικές Αποφάσεις (2019, 2023).

Σε κάθε περίπτωση η κρίση για τη νομιμότητα της αστυνομικής ταυτότητας ανήκει στη δικαιοδοσία της δικαστικής εξουσίας της χώρας, που ήδη αποφάνθηκε, και αφορά ένα διοικητικής φύσεως ζήτημα των σχέσεων Κράτους και πολίτη.

5. Παρά ταύτα το θέμα μελετάται σε όλες τις προεκτάσεις του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντική έκτακτη σύγκληση της Σεπτής Ιεραρχίας.

