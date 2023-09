Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο Οικονόμου στη ΓΑΔΑ και το μήνυμά του στους αστυνομικούς

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφτηκε το Επιχειρησιακό Κέντρο της ΓΑΔΑ και αποτίμησε θετικά τη δράση της ΕΛ.ΑΣ. στην κακοκαιρία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Ο κ. Οικονόμου συνεργάστηκε και συνομίλησε με αξιωματικούς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που υλοποιήθηκε, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πρωτοφανούς κακοκαιρίας στο Λεκανοπέδιο, μέσω απεγκλωβισμών πρωτίστως 30 ανθρώπων, αλλά και οχημάτων, καθώς και για τον σχεδιασμό της Τροχαίας της επόμενες ώρες.

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου, μέσω ασυρμάτου, έστειλε μήνυμα σε όλα τα περιπολικά, τους άνδρες και τις γυναίκες που βρέθηκαν στο πεδίο, συγχαίροντάς τους για την ουσιαστική δουλειά σε αντίξοες συνθήκες.

Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου απευθυνόμενους προς τους αστυνομικούς τόνισε:

«Περάσαμε μια πολύ δύσκολη νύχτα, όπου ο επαγγελματισμός και η υψηλή αίσθηση καθήκοντος βοήθησαν ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, με τους πολλούς απεγκλωβισμούς ανθρώπων πρωτίστως και οχημάτων δευτερευόντως που πραγματοποιήσαμε.

Το φαινόμενο βρίσκεται πια σε ύφεση, αλλά δεν έχει παρέλθει οριστικά. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που δοκιμάζονται σκληρά. Θα έχουμε φαινόμενα και το πρωί στην Αθήνα και θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό.

Ήθελα από εδώ να απευθύνω αυτό το μήνυμα σε όλους σας, να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, για την ουσιαστική δουλειά που έγινε σε μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους πολίτες της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό, μέχρι να τελειώσει το φαινόμενο και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, συγχαρητήρια, μπράβο και πάλι. Σας ευχαριστώ».

