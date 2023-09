Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Ματαίωση συζήτησης Υπερταμείου στη ΔΕΘ

Ποιο θα είναι το κλίμα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενόψει των τραγικών εξελίξεων στο πεδίο της κακοκαιρίας.

Στην ακύρωση της προγραμματισθείσας σειράς συζητήσεων δημοσίου διαλόγου με θέμα «Αξία για όλους» στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Υπερταμείο, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της κυβέρνησης και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.

Όπως κρίθηκε από τους διοργανωτές των συζητήσεων, οι έκτακτες καιρικές συνθήκες και οι πειπτώσεις τους στην Κεντρική Ελλάδα σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές, δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη και ελεύθερη συζήτηση πάνω σε ένα τέτοιο θέμα όπως η εμπορική αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

