Οι... ξεχασμένοι της “Χρυσής Μπάλας”

Με Μέσι και Χάαλαν η λίστα των 30 υποψηφίων για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο του France Football. Τα φαβορί και οι ηχηρές απουσίες...

Το France Football έδωσε χθες (6/9) στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 30 υποψηφίους, που θα διεκδικήσουν την εφετινή «Χρυσή Μπάλα» στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου στο «Theatre du Chatelet».

Τα φαβορί

Λιονέλ Μέσι και Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίζονται ως φαβορί για το κορυφαίο τρόπαιο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στη σεζόν (σ.σ: βραβεύεται το ημερολογιακό έτος και όχι το αθλητικό).

Ο Νορβηγός «καταβρόχθισε» τα ρεκόρ των γκολ στο ντεμπούτο του στην Premier League, πανηγυρίζοντας το «τρεμπλ» με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Αργεντινός οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στον παγκόσμιο τίτλο στο Κατάρ, όπου ήταν επίσης ο πρώτος σκόρερ, με επτά γκολ, και MVP.

Οι απουσίες

Ηχηρές-για μία ακόμα φορά-οι απουσίες, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», από τη λίστα των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων οι, Κουρτουά, Τερ Στέγκεν, Αραούχο και Στόουνς, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Ο Ονάνα και ο Εμιλιάνο Ντίμπου Μαρτίνες και ο Μπόνο είναι οι μόνοι τρεις τερματοφύλακες που επέλεξε το γαλλικό περιοδικό.

Εκτός όμως έμεινε ο Τερ Στέγκεν, πρωταθλητής Ισπανίας με τη Μπαρτσελόνα, έχοντας δεχθεί μόνο 18 γκολ στα 38 παιχνίδια (ισούται με τον καλύτερο ιστορικό μέσο όρο, 0,47), αλλά και ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος για άλλη μια φορά έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Επίσης ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα Ρόναλντ Αραούχο, ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της άμυνας πάνω στην οποία ο Τσάβι «έχτισε» την προσπάθεια για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Εντύπωση ίσως προκαλεί ότι για τον ίδιο χώρο από τη Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται ο Ρούμπεν Ντίας αλλά όχι ο Τζον Στόουνς. Ο Άγγλος, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην τελευταία «εφεύρεση» του Πεπ Γκουαρντιόλα, στον ρόλο του ως σέντερ-χαφ για να ενισχύσει, πάνω απ' όλα, τον Ρόδρι, τον μοναδικό Ισπανό που επιλέχθηκε για το βραβείο.

Τα 30 γκολ και οι 11 ασίστ σε 56 παιχνίδια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ράσφορντ τοποθετούν επίσης τον Άγγλο ως τον πιο παραγωγικό «κόκκινο διάβολο» και έναν από τους ξεχασμένους, σε σύγκριση με άλλους όπως ο Ραντάλ Κόλο Μουάνι, ο οποίος σημείωσε 23 γκολ και 17 ασίστ. στην Bundesliga.

Ανάμεσα στους απόντες επίσης οι, Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν) και Εντουάρντο Καμαβιγκά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Απών ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά 20 χρόνια

Επίσης μετά από 20 χρόνια, από το 2003, είναι η πρώτη φορά που μια λίστα με υποψηφίους για τη «Χρυσή Μπάλα» δεν περιλαμβάνει το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, υποδηλώνοντας μια αλλαγή εποχής στην οποία αναμένεται, εκτός εκπλήξεως, ότι του χρόνου δεν θα φαίνεται πλέον του Μέσι.

Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν είναι ούτε αυτό του Νεϊμάρ, για τον οποίο η Αλ Χιλάλ πλήρωσε 90 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ...εξαφάνιση του Μανέ

Άλλοι, όπως ο Μόισες Καϊσέδο και ο Έντσο Φερνάντες, που βρίσκονται στις 10 πιο ακριβές μεταγραφές δεν είναι επίσης εκεί.

Ομοίως και ο Σαντιό Μανέ , μετά την ηχηρή πτώση του. Από φιναλίστ του Champions League, η ολοκαίνουργια απόκτηση της Μπάγερν Μονάχου, δεύτερος στο βάθρο της «Χρυσής Μπάλας» πέρυσι, μέχρι την…εξαφάνιση από την πρώτη γραμμή της βιτρίνας του ποδοσφαίρου, με μια μεταγραφή στην Αλ Νασρ.

Η κυριαρχία Μέσι και Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι (7 Χρυσές Μπάλες) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (5 Χρυσές Μπάλες) έχουν κερδίσει 12 από τις τελευταίες 14 «Χρυσές Μπάλες», με τον Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης) να αποσπά το 2018 -μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας- το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο στον κόσμο και τον Καμίρ Μπενζεμά, τελευταίο νικητή (2022).

Κανονισμοί αξιολόγησης

Όπως είναι γνωστό, έχουν αποφασιστεί νέοι κανονισμοί αξιολόγησης, αφού αυτή θα γίνεται ανά σεζόν (για την αγωνιστική περίοδο 2021-22) και όχι ανά έτος, ενώ θα είναι μειωμένος ο αριθμός των δημοσιογράφων που θα μπορούν να ψηφίσουν.

Έτσι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, έχει ληφθεί υπόψη για φέτος, ενώ το "France Football" θέλει επίσης τα κριτήρια της «ατομικής απόδοσης» να βαραίνουν περισσότερο από τα συλλογικά αποτελέσματα και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Θα υπάρχουν 100 δημοσιογράφοι που θα επιλέξουν τον νικητή του τροπαίου, ένας για κάθε χώρα, σε σύγκριση με τους 170 που υπήρχαν μέχρι την τελευταία «έκδοση», και θα εκπροσωπήσουν τα έθνη με την υψηλότερη θέση στην κατάταξη της FIFA.

Στην περίπτωση της «Χρυσής Μπάλας« γυναικών, θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο 50 δημοσιογράφοι.

Οι βαθμοί απονέμονται ως εξής:

Πρώτος: Έξι βαθμοί

Δεύτερος: Τέσσερις βαθμοί

Τρίτος: Τρεις βαθμοί

Τέταρτος: Δύο βαθμοί

Πέμπτος: Ένας βαθμός

Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες ισοβαθμούν, ο αριθμός των ψήφων για την πρώτη θέση που έλαβαν χρησιμοποιείται ως κριτήριο.

