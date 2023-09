Οικονομία

Δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων με ένα... κλικ

Τέλος η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία που συνόδευαν τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myProperty θα γίνονται σε λίγο καιρό οι δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων ενώπιον της ΑΑΔΕ. Αυτό θα συμβαίνει είτε η μεταβίβαση αφορά αγορά, είτε κληρονομία ή γονική παροχή / δωρεά εν ζωή.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται, όπως και σε τώρα για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, με κωδικούς taxis, και η δυνατότητα υποβολής θα αφορά τόσο αρχικές, όσο και τροποποιητικές δηλώσεις.

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επίσης επιλογή με την οποία, μετά την επιτυχή υποβολή της αρχικής δήλωσης ή την εκκαθάριση/έλεγχο της τροποποιητικής, θα μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένη επιτόπου έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, το οποίο μέχρι τώρα εκδιδόταν με έγχαρτη διαδικασία στις κατά τόπους ΑΑΔΕ. Το ενδιαφέρον του υπουργείου για ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κινητοποιήθηκε εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος για μεταβιβάσεις το οποίο εκδηλώνεται πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από την αρχή του έτους έχουν υποβληθεί περισσότερες από 250.000 δηλώσεις, και οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί να αγγίζουν τα 370 εκατ. ευρώ. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν υποβληθεί 113.080 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, με το ποσό που έχει εισρεύσει στα κρατικά ταμεία να υπερβαίνει τα 303 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν υποβληθεί:

• 50.459 δηλώσεις φόρου γονικής παροχής με το φόρο που βεβαιώθηκε να φθάνει τα 9 εκατ. ευρώ λόγω του υψηλού αφορολογήτου ορίου.

• 29.115 δηλώσεις δωρεών με φόρο 10,5 εκατ. ευρώ

• 49.347 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς με το φόρο που πληρώνουν οι φορολογούμενοι να ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.

Η ψηφιοποίηση της δήλωσης μεταβίβασης δε θα είναι η μόνη φετινή αλλαγή στο online σύστημα της ΑΑΔΕ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, θα ακολουθήσει ψηφιοποίηση και άλλων διαδικασιών η οποία αναμένεται να μειώσει κατά πολύ την προσέλευση και τις ουρές στις κατά τόπους εφορίες.

