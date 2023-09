Κακοκαιρία - Κάτοικος Παλαμά στον ΑΝΤ1: Παιδιά χωρίς νερό και τροφή τρεις μέρες (βίντεο)

Κοινωνία

Έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 στις Αρχές προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων του Παλαμά που παραμένουν αποκλεισμένοι για τρίτο 24ωρο στα λασπόνερα.

Συνεχίζονται και την Παρασκευή οι εγκλωβισμοί στον Παλαμά Καρδίτσας.

Όπως καταγγέλθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι μαζί» την Παρασκευή, 22 χωρίς νερό και τροφή, ανάμεσά τους και παιδιά 2 ετών, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο 2ο όροφο κτιρίου στον Παλαμά.

Οι εγκλωβισμένοι φέρονται να έχουν επικοινωνήσει νωρίτερα με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 199 και 112, παραμένουν όμως πλέον και τηλεφωνικά αποκλεισμένοι [ίσως λόγω έλλειψης μπαταρίας σε συσκευές], με αποτέλεσμα να μην έχουν δώσει σημείο ζωής μετά τις 03.00 τη νύχτα από Πέμπτη προς Παρασκευή.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στον αέρα της εκπομπής, ειδοποιήθηκε και πάλι η Πυροσβεστική να σπεύσει στο σημείο.

"Δεν αντέχουμε άλλο, θα πεθάνουμε από αφυδάτωση"

Σε άλλο σπίτι του ίδιου χωριού, 15 άτομα εκ των οποίων ο ένας είναι 78 χρονών, κλείνουν 3 εικοσιτετράωρα εγκλωβισμένοι στο δεύτερο όροφο και περιτρυφυρισμένοι από τα λιμνάζοντα νερά. Κυρία που περιλαμβάνεται στους ανθρώπους αυτούς έχει επικοινωνήσει με τα τελευταία ποσοστά της μπαταρίας του κινητού της, με τις εκπομπές του ΑΝΤ1, τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή ωστόσο εντέλει δεν πρσήλθε ποτέ η Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έξω από το σπίτι πέρασαν με βάρκα 4 στρατιώτες που προσφέρθηκαν να τους δώσουν τα δικά τους μπουκάλια με νερό, ωστόσο οι εγκλωβισμένοι το αρνήθηκαν φοβούμενοι μήπως θέσουν σε κίνδυνο, τη ζωή των στρατευμένων.

